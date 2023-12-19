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19 грудня 2023, 11:55

В уряді прогнозують зростання зарплат та зміцнення економіки

Кабмін прогнозує, що середня зарплата українців зросте до 21,8 тис грн у наступному році. Також урядовці передбачають сповільнення інфляції та зміцнення української економіки. Про це йдеться у постанові Кабміну від 15 грудня, пише Урядовий портал.

Кабмін прогнозує, що середня зарплата українців зросте до 21,8 тис грн у наступному році.

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У 2024 році, за прогнозами урядовців, зарплата становитиме 21 809 гривень (до сплати податків). У 2025 році — 25 732 грн та у 2026 — 30 260грн.

Станом на 19 грудня 2023 року, згідно з даними Державної служби статистики України, середньомісячна заробітна плата працівників брутто (до сплати податків) в Україні у 2023 році становить 17 846 гривень. Це на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Також Кабмін очікує, що економіка України збільшиться у 2024 році на 4,6%, після чого зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) прискориться до 6,8% у 2025 році та 6,6% у 2026 році.

В уряді прогнозують і уповільнення інфляції. Споживчі ціни зростуть на 9,7% у 2024 році (грудень до грудня), на 8,1% у 2024 році та на 6,9% у 2026 році, йдеться в документі.

Читайте також: Інфляція в Україні знизилася до мінімуму за три роки — Держстат

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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+26
KValera
KValera
19 грудня 2023, 13:44
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Ну те, що в Уряді зарплата зросте сумнівів немає.
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0
Gonza
Gonza
19 грудня 2023, 14:03
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А міністр фінансів каже, що потрібно менше споживати, інакше катастрофа… кому вірити?
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0
DCLXVI
DCLXVI
19 грудня 2023, 14:34
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Ну так зростання заробітних плат до економіки ніякого відношення не має, це вплив заробітних плат військових, кількість військових росте кожин місяць.
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