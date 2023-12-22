Країни «Великої сімки» погодились відстрочити виплату держборгу України до 2027 року

Група офіційних кредиторів України з країн «Великої сімки» (G7) та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

«Підписання дозволить продовжити до кінця березня 2027 року, що відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ, дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, який було підписано 14 вересня 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

«Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків.

Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакета міжнародної підтримки на суму $122 млрд, наданої партнерами України", — заявив Марченко.

Зазначається, що група офіційних кредиторів відзначила роботу уряду України у виконанні умов програми Механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ та впровадженні важливих реформ, у тому числі у сфері боргової політики, які стануть основою для економічного відновлення країни.

Також під час зустрічі Міністр фінансів наголосив на важливості збереження фінансових ресурсів, зокрема через надання зовнішніми приватними кредиторами України найбільш прийнятного боргового режиму до закінчення терміну призупинення обслуговування боргу, наданого ними у серпні 2022 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року. Реструктуризацію проведуть до середини 2024 року.