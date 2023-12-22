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22 грудня 2023, 9:02

Країни «Великої сімки» погодились відстрочити виплату держборгу України до 2027 року

Група офіційних кредиторів України з країн «Великої сімки» (G7) та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Група офіційних кредиторів України з країн «Великої сімки» (G7) та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.
Фото: nazk.gov.ua

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Зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

«Підписання дозволить продовжити до кінця березня 2027 року, що відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ, дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, який було підписано 14 вересня 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

«Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків.

Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакета міжнародної підтримки на суму $122 млрд, наданої партнерами України", — заявив Марченко.

Зазначається, що група офіційних кредиторів відзначила роботу уряду України у виконанні умов програми Механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ та впровадженні важливих реформ, у тому числі у сфері боргової політики, які стануть основою для економічного відновлення країни.

Також під час зустрічі Міністр фінансів наголосив на важливості збереження фінансових ресурсів, зокрема через надання зовнішніми приватними кредиторами України найбільш прийнятного боргового режиму до закінчення терміну призупинення обслуговування боргу, наданого ними у серпні 2022 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року. Реструктуризацію проведуть до середини 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
godvinik
godvinik
22 грудня 2023, 10:48
#
Ура, агония продолжится вместо дефолта и нормальной здоровой страны.
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
22 грудня 2023, 11:07
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Судя по всему — не слишком большие и выплаты намечались этому парижскому клубу кредиторов: в прошлогодней новости была информация что сэкономят за два года (была отсрочка до 2024) около 1.2 млрд, возможно за следующие 3 года тоже не так много, хотя проценты за это время будут начисляться.

На фоне дыры в 40 млрд. долларов в год — экономия не такая ощутимая, хотя в общем комплексе мер — несколько поможет, суммы поэтоу даже особо и не пишут в таких новостях.

Оосновные большие выплаты у Украины по евробондам (сентябрь 2024) и варрантам Яресько — по ним пока ещё нет решения. Также обещанная реструктуризация МВФ пока только планируется на первую половину 2024 года — но тоже ещё не проведена.

Плюс нужно внутренние ОВГЗ регулярно перепогашать — если к ним добавится необходимость выпускать ОВГЗ для закрытия дыр бюджета — то без выкупа НБУ (печатным станком по сути) — это сложно будет сделать, т.к. объём еженедельных потребностей в ОВГЗ вероятно вырастет до 40млрд+ в неделю — это в случае, если не примут западную помощь.
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