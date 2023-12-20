Україна отримала грант на суму 150 млн євро від Євросоюзу

20 грудня Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Що відомо

Залучені кошти є частиною Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)».

«Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об'єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року.

Куди витратять кошти

Кошти буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.