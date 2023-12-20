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20 грудня 2023, 13:10

Мінекономіки: ВВП у листопаді зріс на 4% попри блокування кордону

У листопаді ВВП України в порівнянні з листопадом минулого року зріс приблизно на 4%. У підсумку за січень-листопад зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки з посиланням на попередні дані.

У листопаді ВВП України в порівнянні з листопадом минулого року зріс приблизно на 4%.

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Блокування кордону та ВВП

Блокування польсько-українського кордону було основним негативним фактором для експортерів та виробників, які залежать від імпортної сировини, зазначило Мінекономіки.

Водночас робота Українського морського коридору дозволила частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону. В першу чергу, цим скористались виробники аграрної і металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд та залізничні перевізники.

Читайте: НБУ про блокування кордонів: втрати експорту $160 мільйонів, імпорту — $700 млн

За оцінками Мінекономіки, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і у підсумку зафіксовано зростання ВВП на рівні 4%, зазначила перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Зростання ВВП

За даними Держстату, реальний ВВП України в третьому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7%, а порівняно з липнем-вереснем 2022 року — на 9,3%.

У другому кварталі цього року було зафіксовано зростання ВВП на 19,5% після падіння на 10,5% у першому кварталі та 31,4% у четвертому кварталі минулого року.

Джерело: Мінфін
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