Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink. Їх використовуватимуть у прифронтових регіонах. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
21 грудня 2023, 19:27
Польща передала Україні ще 5 тисяч терміналів Starlink
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«Частину терміналів відправляємо для забезпечення безперебійного звʼязку на прифронтових територіях. Також термінали отримають обʼєкти критичної інфраструктури», — заявив Федоров.
За його словами, сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч «Старлінків», які вдалося отримати завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Польща передала найбільше терміналів — загалом 19,5 тисяч.
Міністр подякував уряду та Міністерству цифровізації Польщі, а також Національному інституту комунікацій за потужну підтримку в забезпеченні зв’язку в Україні.
Джерело: Мінфін
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