Соцмережа X планує заробити $100 мільйонів на політичній рекламі — Financial Times

Соціальна мережа X (раніше Twitter) Ілона Маска прагне отримати $100 млн від політичної реклами у 2024 році, таким чином сподіваючись компенсувати втрати доходів, спричинені виходом великих брендів із платформи. Експерти галузі скептично оцінили такі плани. Про це повідомляє Financial Times.

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Цього року Маск скасував заборону на політичну рекламу на платформі, запроваджену колишнім гендиректором Джеком Дорсі — цей крок Маск пояснив «свободою слова».

Відтоді компанія збільшила свої інвестиції у цей напрям, зокрема, нещодавно організувавши захід за участю близько 100 наявних та потенційних політичних клієнтів у Вашингтоні з метою просування своїх рекламних послуг.

Згодом компанія надіслала повідомлення деяким учасникам заходу, в якому йшлося, що вона «будує сучасний глобальний майданчик — місце для зустрічей партій і кандидатів зі своїми виборцями, ставлячи на перший план безпеку бренду і чесність виборів».

В електронному листі, з яким ознайомилася Financial Times, додається, що X має 92,4 млн користувачів у США, 98% з яких є особами, що мають право голосу.

Головний виконавчий директор Лінда Яккаріно повідомила представникам галузі, що вона прагне, щоб у рік великих виборів платформа приносила $100 млн щорічного доходу від політичної реклами, розповіли два джерела видання.

X створила команду з близько 10 осіб, яка провела близько 400 зустрічей і дзвінків з маркетологами, стратегами, учасниками кампаній та групами політичних дій.

Нову команду X з продажу політичної реклами очолює Стен МакГуайр, який раніше працював у відділі політичних продажів для Hulu і Walt Disney.

Крім цього, X найняла сина Яккаріно Метью Мадразо для управління відносинами з республіканцями. А ветерану медійної реклами Джонатану Фелпсу доручили залучати до співпраці групи демократів.

Компанія також оголошує про збільшення кількості вакансій у своїй «зростаючій» команді з продажу політичної реклами напередодні «майбутнього виборчого циклу 2024 року», свідчать оголошення про роботу.

Заробіток на політичній рекламі

Під час проміжних виборів 2018 року X, тоді відома як Twitter, заробила лише близько $3 млн від політичної реклами. Станом на 11 грудня компанія заробила близько $4,7 млн з початку 2023 року на політичній рекламі.

Один із представників політичного маркетингу в США сказав, що багато хто в цьому секторі вважає, що цілі X були занадто високими, оскільки команді не вистачало досвіду роботи у Вашингтоні, а рекламні пропозиції були недостатньо ефективними.

Раніше, під час презентації своїх планів, компанія заявляла про цільовий показник доходу від політичної реклами в розмірі $200 млн, але відтоді переглянула цю цифру, сказав співрозмовник.

«Навіть $100 млн недосяжні. Цифри дезінформують і не відповідають дійсності», — підкреслило джерело.

Виконавчий директор демократичної рекламної групи Authentic Майк Нелліс, яка провела більше десятка кампаній на платформі, сказав, що деякі з його клієнтів відмовляються витрачати гроші на X.

«Наші результати на платформі слабші, ніж у першій половині року. Ми вважаємо, що це тому, що Ілон відштовхує від сайту поміркованих і прогресивних користувачів. Якщо наша цільова аудиторія не досяжна на X, немає сенсу витрачати більше коштів», — резюмував він.