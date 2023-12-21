У «Дії» почали тестувати послугу — єПідприємець

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Що відомо

«Найважливіші послуги для бізнесу в одній онлайн-заяві. Долучайтеся до бета-тесту послуги є-Підприємець. Це як єМалятко, але для бізнесу: 8 послуг, 1 заява, 20 хвилин часу — і ви відкрили бізнес», — ідеться у повідомленні.

Новий сервіс об'єднав такі послуги для підприємців:

державна реєстрація змін до ФОП;

реєстрація протипожежної декларації;

державна реєстрація потужності;

подання інформації про вакансії;

реєстрація платником єдиного податку;

реєстрація платником податку на додану вартість;

відкриття банківського рахунку.

Кому доступна

Наразі послуга доступна тільки для власників кафе, салонів і торговельних точок. Згодом кількість категорій буде збільшено.