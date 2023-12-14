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14 грудня 2023, 14:35

«Київстар» відновив роботу голосового зв’язку у Києві. Мобільний інтернет поки не працює

«Київстар» стабілізував роботу голосового зв’язку у Києві, триває робота над відновленням послуг мобільного інтернету. Про це головний продуктовий директор компанії Михайло Нестор повідомив у Facebook.

«Київстар» стабілізував роботу голосового зв’язку у Києві, триває робота над відновленням послуг мобільного інтернету.

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«Голос стабілізується вже у всьому Києві, включно з правим берегом. Перезавантажуйтесь. Працюємо над ¾G», — написав він.

Він уточнив, що відучора не вдавалося відновити голосовий звʼязок на правому березі Києва, а послуга смс досі не працює.

«Була проблемка на правому березі Києва відучора, її пофіксили. Це значить і голос, і інший 2G — POS-термінали, банкомати», — додав Нестор.

Читайте: «Київстар» знову працює (оновлено)

Водночас він визнав, що наразі відновити голосовий звʼязок вдалося не в усіх великих містах.

При цьому у пресслужбі «Київстару» заявили, що компанії вдалося відновити послугу голосового звʼязку.

«Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу», — зауважили в компанії.

Атака на «Київстар»: що відомо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Читайте: «Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
innapcholko
innapcholko
14 грудня 2023, 14:55
#
Позорище, в место того чтобы работать над улучшением инфраструктуры и стабильности сети. Все время тупо постоянно повышали тарифы!
Вот вам и результат — жрите что дают!
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matroskin
matroskin
14 грудня 2023, 16:29
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Та шо Вы говорите, это где такая глушь то? У нас число вышек выросло в разы, сейчас даже не знаю мест где бы не было покрытия, причем везде 4g, до вчера работало всё как часы.
Сколько ездил по стране, тоже в последние годы не попадал в места где нет покрытия.
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gorobezus
gorobezus
14 грудня 2023, 15:07
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Не знаю как в Киеве — в Днепре голосовой связи пока нет, про интернет вообще молчу.
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Genna Smatko
Genna Smatko
14 грудня 2023, 16:29
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Київстар для київлян. Нормальні люди лайф використовують.
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mantis05
mantis05
14 грудня 2023, 16:35
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Все 100 человек?)
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