«Київстар» відновив роботу голосового зв’язку у Києві. Мобільний інтернет поки не працює

«Київстар» стабілізував роботу голосового зв’язку у Києві, триває робота над відновленням послуг мобільного інтернету. Про це головний продуктовий директор компанії Михайло Нестор повідомив у Facebook .

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«Голос стабілізується вже у всьому Києві, включно з правим берегом. Перезавантажуйтесь. Працюємо над ¾G», — написав він.

Він уточнив, що відучора не вдавалося відновити голосовий звʼязок на правому березі Києва, а послуга смс досі не працює.

«Була проблемка на правому березі Києва відучора, її пофіксили. Це значить і голос, і інший 2G — POS-термінали, банкомати», — додав Нестор.

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Водночас він визнав, що наразі відновити голосовий звʼязок вдалося не в усіх великих містах.

При цьому у пресслужбі «Київстару» заявили, що компанії вдалося відновити послугу голосового звʼязку.

«Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу», — зауважили в компанії.

Атака на «Київстар»: що відомо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

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