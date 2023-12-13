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13 грудня 2023, 17:44

«Київстар» знову працює (оновлено)

«Київстар» відновив мобільний зв'язок після масштабної кібератаки. Понад добу клієнти оператора не могли користуватися послугами. На вечір, 13 грудня, з'явилась можливість подзвонити. Про це повідомляють мешканці Київської, Закарпатської, Львівської та Тернопільської областей.

«Київстар» починає знову бути доступною для користувачів.

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Перші повідомлення про появу зв'язку

Наразі доступу до мобільного інтернету ще немає, але телефони вже ловлять мережу й є можливість зателефонувати. Водночас деякі користувачі ще мають проблеми зі зв'язком — їм радять перезавантажити смартфон або увімкнути/вимкнути «літачок».

Також з'явилися повідомлення, що частково мережа почала працювати у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові, Києві, Кривому Розі та Миколаєві.

Офіційний коментар компанії

Пізніше на пошту «Мінфіну» прийшло офіційне повідомлення від компанії:

«Спеціалісти Київстару та наші партнери зробили усе можливе, аби відновити роботу мережі від наслідків безпрецедентної для глобального телекому кібератаки. Станом на 18.00 13.12.2023 наші спеціалісти розпочали включення голосового зв`язку по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі».

В Київстар також повідомили, що наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг передачі даних та SMS — вони будуть доступні протягом доби.

Після повного відновлення та стабілізації роботи мережі, Київстар приступить до підготовки та надання компенсацій усім абонентам та корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії.

Атака на «Київстар»: що відомо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

До теми: «Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+90
milon
milon
13 грудня 2023, 17:48
#
Это дезинформация. У меня не работает(Киев)
+
+45
Spets
Spets
13 грудня 2023, 17:54
#
Чергова брехня. На Оболоні не працює станом на 17:54
+
+60
AleksandrBank
AleksandrBank
13 грудня 2023, 17:57
#
Поки немає Оболонь, Поділ Київ.
+
+60
veritas69
veritas69
13 грудня 2023, 17:58
#
Бровары. Не работает. В т.ч домашний
+
0
youknow
youknow
13 грудня 2023, 18:26
#
Добре. Дякуєм
+
+15
NN NN
NN NN
13 грудня 2023, 18:39
#
А графік відключень можна? 😂
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
13 грудня 2023, 18:44
#
Говорят частично работает, у меня не,. Видимо пиар по раскупке сим карт сработал?) сразу все побежали
+
0
Три літри
Три літри
13 грудня 2023, 19:15
#
Знов брехня: у Харкові КС не працює
+
+15
kingcity
kingcity
13 грудня 2023, 19:20
#
Львів: «Домашнього Інтернету» немає. Набрати номер можна, йде кілька гудків, але не відбувається з`єднання — стається обрив зв`язку. Тобто голосового зв`язку також немає.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 грудня 2023, 19:42
#
Kingcity

Домашний интернет будут восстанавливать ТОЛЬКО
после восстановления голосового трафика а также
мобильного интернета и сервиса смс-сообщений.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 грудня 2023, 19:40
#
Харьков, 19:00
Регистрация в сети — проходит.
Сигнал вызова — проходит.
Голосовой трафик — обрывается.

По информации из достоверных источников:
в Виннице голосовые звонки проходят без проблем.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
13 грудня 2023, 19:56
#
Связи нет… Киевстар…
+
0
parseval
parseval
13 грудня 2023, 23:54
#
Лівий берег, Дарниця К С (тільки зв’язок) працює десь з 17:00.
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