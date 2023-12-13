«Київстар» знову працює (оновлено)

«Київстар» відновив мобільний зв'язок після масштабної кібератаки. Понад добу клієнти оператора не могли користуватися послугами. На вечір, 13 грудня, з'явилась можливість подзвонити. Про це повідомляють мешканці Київської, Закарпатської, Львівської та Тернопільської областей.

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Перші повідомлення про появу зв'язку

Наразі доступу до мобільного інтернету ще немає, але телефони вже ловлять мережу й є можливість зателефонувати. Водночас деякі користувачі ще мають проблеми зі зв'язком — їм радять перезавантажити смартфон або увімкнути/вимкнути «літачок».

Також з'явилися повідомлення, що частково мережа почала працювати у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові, Києві, Кривому Розі та Миколаєві.

Офіційний коментар компанії

Пізніше на пошту «Мінфіну» прийшло офіційне повідомлення від компанії:

«Спеціалісти Київстару та наші партнери зробили усе можливе, аби відновити роботу мережі від наслідків безпрецедентної для глобального телекому кібератаки. Станом на 18.00 13.12.2023 наші спеціалісти розпочали включення голосового зв`язку по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі».

В Київстар також повідомили, що наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг передачі даних та SMS — вони будуть доступні протягом доби.

Після повного відновлення та стабілізації роботи мережі, Київстар приступить до підготовки та надання компенсацій усім абонентам та корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії.

Атака на «Київстар»: що відомо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

До теми: «Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені