Хакери зламали захист найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. Про це в ефірі телемарафону сказав президент компанії Олександр Комаров.
Хакерська атака на «Київстар»: Стало відомо, як зламали захист мобільного оператора
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Що відомо про злам
«Ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії», — заявив Комаров.
Він додав, що у цій справі ведеться слідство, висновки слідства йому поки не відомі.
Президент «Київстар» додав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».
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За словами Комарова, з початку повномасштабного вторгнення компанія відбила «приблизно 500 більш-менш серйозних атак».
Передісторія
12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.
Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.
У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».
Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.
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Коментарі - 4
А всі подають це вже як доконаний факт.
Анітрохи не здивований брехнею українських ЗМІ.
А тут схоже і двохфакторка не викопистовується, і політики зміни паролів немає, та й підозрюю що складність теж не перевіряється.
Что и требовалось доказать!!!
…умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери…
Выполнять ранее принятые законодательные акты надо, а не раздавать гражданство «топ» менеджерам этой конторы!
Ну и где местные «аналитики» и «эксперты», которые рассказывали …шо такога не может бить???