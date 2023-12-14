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14 грудня 2023, 8:12

Хакерська атака на «Київстар»: Стало відомо, як зламали захист мобільного оператора

Хакери зламали захист найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. Про це в ефірі телемарафону сказав президент компанії Олександр Комаров.

Хакери зламали захист найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
Фото: 24tv.ua

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Що відомо про злам

«Ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії», — заявив Комаров.

Він додав, що у цій справі ведеться слідство, висновки слідства йому поки не відомі.

Президент «Київстар» додав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».

Читайте: «Київстар» знову працює

За словами Комарова, з початку повномасштабного вторгнення компанія відбила «приблизно 500 більш-менш серйозних атак».

Передісторія

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Читайте: «Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
14 грудня 2023, 8:14
#
Тобто він не знає, а лише припускає що зламали через акаунт співробітника.

А всі подають це вже як доконаний факт.

Анітрохи не здивований брехнею українських ЗМІ.
+
0
Три літри
Три літри
14 грудня 2023, 8:18
#
Мене дивує що в КС не використовується двохфакторна аутентифікація. Бо навіть якби мій робочій пароль потрапив до рук злочинців фіг би вони куди потрапили.

А тут схоже і двохфакторка не викопистовується, і політики зміни паролів немає, та й підозрюю що складність теж не перевіряється.
+
+15
kingcity
kingcity
14 грудня 2023, 10:12
#
Може двофакторка і використовувалась — але тоді, напевне, співробітник-«кріт» диктував чи надсилав їм коди для входу.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 грудня 2023, 8:18
#
…скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників..

Что и требовалось доказать!!!

…умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери…


Выполнять ранее принятые законодательные акты надо, а не раздавать гражданство «топ» менеджерам этой конторы!
Ну и где местные «аналитики» и «эксперты», которые рассказывали …шо такога не может бить???
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