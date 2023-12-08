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8 грудня 2023, 20:00

Головне за тиждень: оподаткування банків, інфляція та ріст біткоїна

Зеленський підписав закон про оподаткування надприбутків банків

Законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат. За розрахунком Міністерства фінансів, це принесе бюджету тільки за 2023 рік 24−25 млрд грн, далі очікується по 6−7 млрд грн.

Скільки доведеться платити банкам:

  • оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;
  • починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Біткоїн вперше за півтора року пробив позначку вище $40 000

Перша криптовалюта біткоїн досягла максимуму за півтора роки, піднявшись вище за $40 тисяч. На вечір 8 грудня BTC торгується по майже по $44 тисячі.

Банки заробили удвічі більше у 2023 році. Як змінився топ-10 банків в Україні

122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року. Це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн. За даними НБУ, лише 4 банки в Україні отримали збитки у розмірі 99 млн грн.

Ціни на золото б’ють рекорди

Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного рівня в $2110,8 за унцію в понеділок 4 грудня. Втім пізніше ціна впала.

Міжнародні резерви знизилися до $38,8 мільярда

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 785,2 млн. У листопаді вони знизилися на 0,5%.

Президент підписав закон про відновлення податкових перевірок

Верховна Рада ухвалила закон 9 листопада. Це було однією з останніх вимог МВФ для виділення Україні нового траншу фінансової допомоги.

Інфляція в Україні знизилася до мінімуму за три роки — Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1%, що є мінімальним значенням з грудня 2020 року, коли інфляція була на рівні 5%. Інфляція на споживчому ринку в листопаді порівняно із жовтнем 2023 року становила 0,5%, з початку року — 4,4%.

Джерело: Мінфін
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