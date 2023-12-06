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6 грудня 2023, 17:12

Міжнародні резерви знизилися до $38,8 мільярда

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 785,2 млн. У листопаді вони знизилися на 0,5%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 785,2 млн.

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«Інтервенції НБУ для підтримки курсової стійкості та боргові виплати країни значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів», — йдеться в повідомленні регулятора.

Загалом упродовж листопада 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників

Операції Нацбанку на валютному ринку України

НБУ відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 456,6 млн та викупив до резервів $3,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2 452,9 млн, зменшившись у 1,4 раза порівняно з жовтнем після успішної адаптації ринку до режиму керованої гнучкості курсу.

Інтервенції НБУ з продажу валюти в листопаді також були майже на 10% меншими, ніж у вересні, тобто до моменту відмови від фіксованого курсу.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $2 328,7 млн. З цієї суми:

  • $1 635,9 млн — макрофінансова допомога від ЄС;
  • $403,8 млн — від Світового банку, в тому числі $400 млн під гарантію Великої Британії;
  • $286,9 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $109,2 млн, з яких:

  • $38,6 млн — борг перед ЄІБ,
  • $30,9 млн — борг перед Світовим банком,
  • $30,8 млн — борг перед ЄБРР,
  • решта — борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $250,3 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У листопаді внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $283,8 млн.

В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 973,0 млн. У жовтні вони знизилися на 1,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+37
Rubi0
Rubi0
6 грудня 2023, 17:29
#
А партнеры не забывают забирать свою как щас модно писать «помощь» обратно. 350 млн долларов в месяц не мало
+
+67
godvinik
godvinik
6 грудня 2023, 17:51
#
Які резерви, пенсії із позик платять
+
0
AlexZerg
AlexZerg
6 грудня 2023, 17:54
#
Перець, твій вихід…радій і нагагяй зраду)))
+
+183
Робин Гуд
Робин Гуд
6 грудня 2023, 18:56
#
Учитывая что сейчас государству приходится тратить примерно 3 млрд. $ в месяц (как на поддержание курса, так и на одновременно покрытие дефицита бюджета) — то не нужно обладать особыми математическими познаниями, чтобы подсчитать, что без внешней финансовой помощи (с которой пока неясно или её примут) — уже к середине лета резервы скорее всего опустятся ниже 20 млрд. $. Какой тогда будет курс — все сами увидят. Но что удивляет — на фоне всего этого чиновники продолжают массово воровать, коррупция процветает, а виноваты конечно же США и ЕС во всех провалах украинского правительства.
+
+15
zzel
zzel
7 грудня 2023, 2:25
#
Весной всех коррупционеров посадили, не наговаривайте
+
+15
parseval
parseval
7 грудня 2023, 9:37
#
Ви як завжди помиляєтесь))) Тут авторитетні експерти писали що цих (хоча міс тому це було 29лрд???) грошей вистачить на 3−5 років і взагалі у багатьох тут проблеми з арифметикою. Хоча давно цих експертів тут не видно, а на тлі всієї цієї турбулентності їх чекають.
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