Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 785,2 млн. У листопаді вони знизилися на 0,5%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Міжнародні резерви знизилися до $38,8 мільярда
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«Інтервенції НБУ для підтримки курсової стійкості та боргові виплати країни значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів», — йдеться в повідомленні регулятора.
Загалом упродовж листопада 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників
Операції Нацбанку на валютному ринку України
НБУ відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 456,6 млн та викупив до резервів $3,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2 452,9 млн, зменшившись у 1,4 раза порівняно з жовтнем після успішної адаптації ринку до режиму керованої гнучкості курсу.
Інтервенції НБУ з продажу валюти в листопаді також були майже на 10% меншими, ніж у вересні, тобто до моменту відмови від фіксованого курсу.
Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $2 328,7 млн. З цієї суми:
- $1 635,9 млн — макрофінансова допомога від ЄС;
- $403,8 млн — від Світового банку, в тому числі $400 млн під гарантію Великої Британії;
- $286,9 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $109,2 млн, з яких:
- $38,6 млн — борг перед ЄІБ,
- $30,9 млн — борг перед Світовим банком,
- $30,8 млн — борг перед ЄБРР,
- решта — борг перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $250,3 млн.
Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)
У листопаді внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $283,8 млн.
В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 973,0 млн. У жовтні вони знизилися на 1,9%.
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