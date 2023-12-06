Міжнародні резерви знизилися до $38,8 мільярда

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 785,2 млн. У листопаді вони знизилися на 0,5%. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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«Інтервенції НБУ для підтримки курсової стійкості та боргові виплати країни значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів», — йдеться в повідомленні регулятора.

Загалом упродовж листопада 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників

Операції Нацбанку на валютному ринку України

НБУ відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 456,6 млн та викупив до резервів $3,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2 452,9 млн, зменшившись у 1,4 раза порівняно з жовтнем після успішної адаптації ринку до режиму керованої гнучкості курсу.

Інтервенції НБУ з продажу валюти в листопаді також були майже на 10% меншими, ніж у вересні, тобто до моменту відмови від фіксованого курсу.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $2 328,7 млн. З цієї суми:

$1 635,9 млн — макрофінансова допомога від ЄС;

$403,8 млн — від Світового банку, в тому числі $400 млн під гарантію Великої Британії;

$286,9 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $109,2 млн, з яких:

$38,6 млн — борг перед ЄІБ,

$30,9 млн — борг перед Світовим банком,

$30,8 млн — борг перед ЄБРР,

решта — борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $250,3 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У листопаді внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $283,8 млн.

В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 973,0 млн. У жовтні вони знизилися на 1,9%.