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6 грудня 2023, 8:10

Президент підписав закон про відновлення податкових перевірок

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок». Про це написав в телеграм-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок».
Фото: depositphotos

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Податкові перевірки повертаються

«Закон про часткове відновлення перевірок підписаний. Вимога МВФ виконана», — написав Гетманцев.

Передісторія

Верховна Рада ухвалила закон 9 листопада, він мав набути чинності з 1 грудня. Це було однією з останніх вимог МВФ для виділення Україні нового траншу фінансової допомоги.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер, 2 листопада, схвалив законопроєкт № 10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки до другого читання.

Про що законопроєкт:

  • строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня;
  • мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+41
Kharakternyk
Kharakternyk
6 грудня 2023, 10:45
#
То може і з офшорів почали б?
+
0
Ranet
Ranet
6 грудня 2023, 11:24
#
Уже сегодня позвонили 😅
Послал нах.
Только официальное уведомление и шепотом!
+
+30
zzzachary
zzzachary
6 грудня 2023, 12:46
#
От і відповідь чому не звільняють Гетьманцева, Зеленський підписує херові закони, а всі винять Гетьманцева, а Зеленський ніби ні до чого!)))
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
6 грудня 2023, 13:10
#
Щось він довго думав. В Чернігові бізнес так налогова душить що він весь збирається робити релакацію.
+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
6 грудня 2023, 13:14
#
Открыл кафейню в Кривом Роге, за три месяца не одной проверки, никаких налогов, на таких похуях вообще. А говорят у нас бизнесу тяжело… не в одной стране мира такого нет.
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