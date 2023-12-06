Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок». Про це написав в телеграм-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
6 грудня 2023, 8:10
Президент підписав закон про відновлення податкових перевірок
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Податкові перевірки повертаються
«Закон про часткове відновлення перевірок підписаний. Вимога МВФ виконана», — написав Гетманцев.
Передісторія
Верховна Рада ухвалила закон 9 листопада, він мав набути чинності з 1 грудня. Це було однією з останніх вимог МВФ для виділення Україні нового траншу фінансової допомоги.
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер, 2 листопада, схвалив законопроєкт № 10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки до другого читання.
Про що законопроєкт:
- строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня;
- мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Послал нах.
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