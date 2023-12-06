Президент підписав закон про відновлення податкових перевірок

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок». Про це написав в телеграм-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Податкові перевірки повертаються

«Закон про часткове відновлення перевірок підписаний. Вимога МВФ виконана», — написав Гетманцев.

Передісторія

Верховна Рада ухвалила закон 9 листопада, він мав набути чинності з 1 грудня. Це було однією з останніх вимог МВФ для виділення Україні нового траншу фінансової допомоги.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер, 2 листопада, схвалив законопроєкт № 10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки до другого читання.

Про що законопроєкт: