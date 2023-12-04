Ціни на золото другий день поспіль у понеділок, 4 грудня, встановили новий рекорд на рівні у понад $2 100 за унцію. Про це повідомляє CNBC.
Ціни на золото б’ють рекорди
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Торги по золоту
Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного рівня в $2 110,8 за унцію в понеділок, перш ніж трохи втратити частину свого зростання.
Нині ж золото торгується на рівні $2 084,59 за унцію.
У п’ятницю ціна на золото досягла $2 075,09, перевищивши дорогоцінний попередній рекорд у $2 072,5 від 7 серпня 2020 року.
Читайте: Атака ХАМАС та війна в Україні: чому ціна на золото не злітає до небес
Прогнози аналітиків
На думку аналітиків, ціни на золото нині знаходяться на шляху, на якому можуть досягти нових максимумів наступного року та можуть залишатися вище рівня 2 000 доларі США.
Як аргументи, вони наводять геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США та можливе зниження процентної ставки у США.
Нагадаємо
«Мінфін» продовжує формувати свій агресивний портфель. Зростання геополітичних ризиків і проблем у світовій економіці змушує інвесторів тікати у захисні активи. До них, традиційно, належить і золото. Але ми вирішили вкластися у цей метал не безпосередньо. Розповідаємо, чим доповнили свій портфель, і чому.
Коментарі - 9
Золото Вам не доллар