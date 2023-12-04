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4 грудня 2023, 12:49

Ціни на золото б’ють рекорди

Ціни на золото другий день поспіль у понеділок, 4 грудня, встановили новий рекорд на рівні у понад $2 100 за унцію. Про це повідомляє CNBC.

Ціни на золото другий день поспіль у понеділок, 4 грудня, встановили новий рекорд на рівні у понад $2 100 за унцію.
Фото: depositphotos

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Торги по золоту

Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного рівня в $2 110,8 за унцію в понеділок, перш ніж трохи втратити частину свого зростання.

Нині ж золото торгується на рівні $2 084,59 за унцію.

У п’ятницю ціна на золото досягла $2 075,09, перевищивши дорогоцінний попередній рекорд у $2 072,5 від 7 серпня 2020 року.

Читайте: Атака ХАМАС та війна в Україні: чому ціна на золото не злітає до небес

Прогнози аналітиків

На думку аналітиків, ціни на золото нині знаходяться на шляху, на якому можуть досягти нових максимумів наступного року та можуть залишатися вище рівня 2 000 доларі США.

Як аргументи, вони наводять геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США та можливе зниження процентної ставки у США.

Нагадаємо

«Мінфін» продовжує формувати свій агресивний портфель. Зростання геополітичних ризиків і проблем у світовій економіці змушує інвесторів тікати у захисні активи. До них, традиційно, належить і золото. Але ми вирішили вкластися у цей метал не безпосередньо. Розповідаємо, чим доповнили свій портфель, і чому.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+13
korvin29
korvin29
4 грудня 2023, 13:30
#
Нууу, золото уже поздно покупать.
+
+60
eurousa
eurousa
4 грудня 2023, 13:45
#
Золото ніколи не пізно купувати.
+
0
korvin29
korvin29
4 грудня 2023, 14:34
#
Тут Вы правы, но можно и подождать, как оно упадет до 1900 и покупать.
+
+14
Riojas
Riojas
4 грудня 2023, 15:11
#
Есть какие-то перспективы к падению? Вроде чуть ли не до 2500 рисовали на следующий год
+
+59
NN NN
NN NN
4 грудня 2023, 15:47
#
Золото лет через 10 и 30 тис будет
Золото Вам не доллар
+
0
preyvanamor
preyvanamor
5 грудня 2023, 1:47
#
Правильно, золото — це не макулатура. і також треба пам’ятати, що золото — це тільки метал.
+
+29
Merzavez
Merzavez
4 грудня 2023, 19:16
#
Золото — актив войны
+
0
preyvanamor
preyvanamor
5 грудня 2023, 1:49
#
У відповідь банкіри оперативно друканули паперу і моментально залили золото паперовими фючами на біржі, обваливши золото на більше ніж -100$ за один день з вершин.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
5 грудня 2023, 7:33
#
Золото ето убежище, когда в гавани буря… и проблемы во всем мире…
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