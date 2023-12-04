Ціни на золото б’ють рекорди

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Торги по золоту

Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного рівня в $2 110,8 за унцію в понеділок, перш ніж трохи втратити частину свого зростання.

Нині ж золото торгується на рівні $2 084,59 за унцію.

У п’ятницю ціна на золото досягла $2 075,09, перевищивши дорогоцінний попередній рекорд у $2 072,5 від 7 серпня 2020 року.

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Прогнози аналітиків

На думку аналітиків, ціни на золото нині знаходяться на шляху, на якому можуть досягти нових максимумів наступного року та можуть залишатися вище рівня 2 000 доларі США.

Як аргументи, вони наводять геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США та можливе зниження процентної ставки у США.

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