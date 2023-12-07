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7 грудня 2023, 9:42

Банки заробили удвічі більше у 2023 році. Як змінився топ-10 банків в Україні

122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року. Це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн. За даними НБУ, лише 4 банки в Україні отримали збитки у розмірі 99 млн грн. Про це йдеться в повідомленні Опендатабот.

122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року.

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Як змінився топ-10 банків

Топ-10 банків за прибутком зазнав змін: приватний Універсал банк (monobank), який вибув з рейтингу навесні, повернувся з рекордним прибутком, посунувши державний Укргазбанк.

Державні банки

Приватбанк та Ощадбанк заробили половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Зросли й їх прибутки — удвічі в Привата та аж у 19 разів — в Ощадбанка.

Частка прибутку державних банків складає 61% — на 11% більше, ніж у 2021.

Іноземні банки

Усі 14 банків з іноземним капіталом вийшли в плюс за результатами 10 місяців 2023 року. Загальний прибуток групи склав 30,43 млрд грн — в 1,6 рази більше, аніж у відповідний період 2021 року. Натомість частка іноземних банків у загальному прибутку зменшилася до 25%.

Серед банків з іноземним капіталом лідирує Райффайзен банк. Його прибуток цьогоріч в 1,7 рази перевищують показники 10 місяців 2021 року.

Банки з приватним капіталом

Банки з приватним капіталом за 10 місяців 2023 збільшили свій прибуток у 1,7 рази порівняно з 2021 роком. Частка прибутку банків цієї групи цьогоріч зменшилась до 14%.

Лідером групи залишається ПУМБ із прибутком у 6,48 млрд грн — майже вдвічі більше відповідного показника 2021 року.

Універсал банк, який входить до групи банків з приватним капіталом, отримав рекордний прибуток за жовтень — 1,7 млрд грн та зумів повернутись до топ-10 банків країни.

Саме на ці два банки припадає майже 2/3 від прибутку групи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Serhiozzi
Serhiozzi
7 грудня 2023, 10:22
#
Депсертифікати). Заробили — вкрали з держбюджету.
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