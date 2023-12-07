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7 грудня 2023, 10:15

Google представила конкурента GPT-4 — ШІ-модель Gemini

Компанія Google представила свою найдосконалішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні форми інформації, такі як відео, аудіо та текст, йдеться у презентації компанії.

Компанія Google представила свою найдосконалішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні форми інформації, такі як відео, аудіо та текст, йдеться у презентації компанії.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо про ШІ-модельШІ-модель здатна до більш складних міркувань та розуміння інформації з більшим ступенем нюансів, ніж попередня технологія Google.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про ШІ-модель

ШІ-модель здатна до більш складних міркувань та розуміння інформації з більшим ступенем нюансів, ніж попередня технологія Google. Gemini також є нашою гнучкою моделлю, здатною працювати на будь-яких пристроях — від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.

Компанія створила три версії Gemini (Ultra, Pro, Nano), кожна з яких розрахована на різну кількість обчислювальної потужності. Найпотужніша версія призначена для роботи в центрах обробки даних, а найменша ефективно працюватиме на мобільних пристроях, заявили в компанії.

Читайте: Google розробляє конкурента ChatGPT

Можливості Gemini 1.0 можуть допомогти розібратися у складній письмовій та візуальній інформації.

У компанії вважають, що здатність моделі отримувати цінну інформацію із сотень тисяч документів за допомогою читання, фільтрації та розуміння інформації «допоможе здійснити нові прориви у багатьох сферах, від науки до фінансів».

Gemini 1.0 була навчена одночасно розпізнавати та розуміти текст, зображення, аудіо та багато іншого, тому він краще розуміє нюанси інформації та може відповідати на питання, що стосуються складних тем.

Перша версія Gemini може розуміти, пояснювати та генерувати високоякісний код на найпопулярніших мовах програмування, таких як Python, Java, C++ та Go.

У найближчі місяці Gemini буде доступний в інших продуктах та сервісах компанії, таких як Пошук, Реклама, Chrome та Duet AI.

Читайте: Михайло Пацан: У майбутньому у ШІ виникне запитання, чи потрібна людина в його моделі світу

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія запустила тестування конкурента OpenAI ChatGPT та нову сторінку пошуку.

У січні 2023 року керівництво Google звернулося «за порадою» щодо розвитку технологій штучного інтелекту до засновників компанії Ларрі Пейджу та Сергія Бріна.

Того ж місяця ЗМІ повідомили про плани Microsoft додати ChatGPT до пошукової системи Bing.

Джерело: Мінфін
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