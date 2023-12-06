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6 грудня 2023, 18:10

Нова пошта попередила про шахрайську рекламу нібито від імені компанії

У деяких Telegram- та Viber-каналах, а також у соціальних мережах почали розповсюджуватися різноманітні об’яви про акції та розіграші, які, начебто, проводять відомі компанії. Насправді такі публікації розповсюджують шахраї з метою зібрати інформацію про людей. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

У деяких Telegram- та Viber-каналах, а також у соціальних мережах почали розповсюджуватися різноманітні об’яви про акції та розіграші, які, начебто, проводять відомі компанії.
Фото: Нова пошта

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«Сьогодні з'явилася інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від Нової пошти та відомого виробника напоїв», — повідомляє компанія.

Згідно з інформацією, шахрайські оголошення поширило вже понад 40 Telegram-каналів.

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У Новій пошті наголосили, що компанія не має жодного стосунку до оголошення і закликали всіх українців бути уважними, не поширювати неперевірену інформацію та не довіряти їй.

«Інформація про акції Нової пошти міститься лише на її офіційних сторінках — сайті, офіційних сторінках у соцмережах», — підкреслили у компанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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