Нова функція у Prozorro: замовники можуть пояснювати, навіщо проводять закупівлі

У системі Prozorro з’явилася нова функція. Тепер у спеціальному додатковому полі на порталі замовники зможуть обґрунтувати доцільність своєї закупівлі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Зазначається, що нова функція дасть змогу завчасно пояснити, чому виникла потреба в цій закупівлі. Нововведення допоможе поліпшити комунікацію замовників і держави із суспільством під час війни.

«Невідповідність багатьох закупівель умовам воєнного часу викликає справедливе роздратування в суспільстві, тому очевидно, що ця сфера має рухатися до максимальної обґрунтованості потреб. Водночас дуже часто скандали виникають саме через те, що державні та місцеві замовники не пояснюють як слід, чим саме викликана та чи інша потреба в закупівлі, та чому критично її провести саме зараз. І новий інструмент у системі Prozorro якраз зможе допомогти налагодити таку комунікацію, і ми сподіваємося, що замовники будуть активно заповнювати обґрунтування», — заявила Надія Бігун.

Як працює новий функціонал

Додати обґрунтування можна у спеціальному полі в річному плані закупівель або до оголошення торгів, або ж під час чи після їх проведення. Відредагувати поле чи надати додаткову інформацію можливо у будь-який момент, проте на сайті відображатиметься історія змін.

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Функція буде доступна для будь-яких закупівель, без прив’язки до очікуваної вартості, предмету закупівлі чи типу процедури.

Знайти обґрунтування можна буде на сторінці тендера, натиснувши на кнопку «Перейти до обґрунтування та плану закупівлі».

Що варто зазначати в обґрунтуванні

Замовник може внести в поле будь-яку інформацію, яку вважає потрібною, а також додати посилання на документи, якщо є така необхідність.

«Ми рекомендуємо зазначити, чому цю закупівлю необхідно здійснити саме зараз, для чого вона, як допоможе підприємству здійснювати діяльність або яку користь принесе суспільству», — заявили в Міністерстві економіки.

Важливо не плутати цей інструмент з обґрунтуванням очікуваної вартості за постановою Кабінету Міністрів України № 710 чи обґрунтуванням укладання прямого договору поза Prozorro за постановою № 1178. На відміну від них, нове поле на сайті Prozorro не обов’язкове для заповнення.