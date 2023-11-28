Збитки на понад 3 мільярди: в Україні викрили хакерів, які атакували провідні світові компанії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 листопада 2023, 14:57

Збитки на понад 3 мільярди: в Україні викрили хакерів, які атакували провідні світові компанії

Кіберполіція та слідчі Національної поліції України викрили хакерів, які атакували провідні світові компанії, та завдали понад 3 млрд грн збитків. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Кіберполіція та слідчі Національної поліції України викрили хакерів, які атакували провідні світові компанії, та завдали понад 3 млрд грн збитків.
Фото: npu.gov.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Викриття злочинців відбулося у межах багаторівневої спецоперації. До складу об'єднаної слідчої групи JIT (The Joint Investigation Team) також увійшли колеги з Європолу та Євроюсту.

Зазначається, що починаючи з 2018 року зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США.

«У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників», — заявив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Хакерські атаки

Для хакерських атак фігуранти використовували самостійно розроблене шкідливе програмне забезпечення. Зокрема, кілька вірусів-шифрувальників.

Насамперед зловмисники зламували облікові записи працівників підприємства-жертви, використовуючи інформацію з відкритих джерел та методи соціальної інженерії.

З привласнених акаунтів хакери розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. У такий спосіб зловмисники отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію.

Після цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації члени міжнародної хакерської групи вимагали мільйонні виплати у криптовалюті.

Наприклад, за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів, зловмисники веліли перерахувати 450 BTC (біткоїнів) на підконтрольний криптогаманець, що в еквіваленті становить 48 млн грн.

Чоловіки розробили та оновлювали шкідливе програмне забезпечення, здійснювали хакерські атаки, підшукували так званих дропів з криптогаманцями для отримання викупу та розподіляли «заробіток» між іншими членами угруповання.

Встановлено, що за кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств та спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн в перерахунку на національну валюту.

Обшуки

Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях та автомобілях фігурантів на Київщині, а також у Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях.

Вилучено комп’ютерну техніку, автомобілі, банківські та сім-картки, «чорнові» записи, а також десятки електронних носіїв інформації та інші докази протиправної діяльності. Зокрема, майже 4 млн грн та криптовалютні активи. Вирішується питання про арешт вилученого майна.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 361−1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Трьом фігурантам повідомлено про підозру.

«Тривають слідчі дії з метою встановлення місцеперебування інших членів угруповання. За результатами можлива додаткова кваліфікація», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
28 листопада 2023, 15:16
#
Лучший пиар кибер полиции Украины кооторый я когда-либо видел, а когда обращаешься к ним за помощью по крипте, а тебе отвечают, а что такое криптовалюта и бинанс ? :DDD
+
0
financialGenius
financialGenius
28 листопада 2023, 16:03
#
В новости же есть информация что им помогали другие службы) возможно наши и не поняли что к чему просто в украинской юриспруденции другие государства не могут обыски производить официально)
+
0
financialGenius
financialGenius
28 листопада 2023, 15:19
#
Чем я занимаюсь … Где они учились такому ?
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
28 листопада 2023, 15:46
#
Я уверен на 100% что их просто кто-то сдал)) в таких больших делах нужно со всеми делится, а тех кого кидаешь нужно убирать насовсем:)
Я такое в боевиках видел.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами