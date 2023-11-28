Google впровадила нову експериментальну функцію Playables для підписників YouTube Premium, яка дозволяє грати в ігри безпосередньо на платформі YouTube. Про це повідомляє The Economic Times.
28 листопада 2023, 13:56
YouTube запускає ігрову платформу для Premium підписників
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Playables — це окремий розділ у вашому застосунку YouTube або на веб-сайті, який дозволяє вам грати в аркадні ігри, нічого не завантажуючи.
У вкладці «Головна» можна побачити добірку популярних ігор, а також список нещодавно зіграних ігор. У вкладці «Огляд» доступний більший вибір ігор, зараз їх 37, зокрема Angry Birds Showdown, Brain Out і Daily Solitaire.
Хоча наразі бібліотека ігор невелика, в майбутньому компанія планує її поповнити.
Поки Playables перебуває на стадії бета-тестування і доступний лише для обраної групи преміум-підписників. YouTube планує поступово розширювати доступ до Playables протягом найближчих місяців.
Джерело: Мінфін
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