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28 листопада 2023, 13:56

YouTube запускає ігрову платформу для Premium підписників

Google впровадила нову експериментальну функцію Playables для підписників YouTube Premium, яка дозволяє грати в ігри безпосередньо на платформі YouTube. Про це повідомляє The Economic Times.

Google впровадила нову експериментальну функцію Playables для підписників YouTube Premium, яка дозволяє грати в ігри безпосередньо на платформі YouTube.
Фото: pixabay.com

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Playables — це окремий розділ у вашому застосунку YouTube або на веб-сайті, який дозволяє вам грати в аркадні ігри, нічого не завантажуючи.

У вкладці «Головна» можна побачити добірку популярних ігор, а також список нещодавно зіграних ігор. У вкладці «Огляд» доступний більший вибір ігор, зараз їх 37, зокрема Angry Birds Showdown, Brain Out і Daily Solitaire.

Хоча наразі бібліотека ігор невелика, в майбутньому компанія планує її поповнити.

Поки Playables перебуває на стадії бета-тестування і доступний лише для обраної групи преміум-підписників. YouTube планує поступово розширювати доступ до Playables протягом найближчих місяців.

Джерело: Мінфін
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