Обсяг непрацюючих кредитів у банках скоротився на 9,6 мільярда

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 жовтня 2023 року становив 422,5 млрд грн, що на 9,6 млрд грн нижче показника на 1 січня. Частка непрацюючих кредитів з початку року скоротилася на 0.2 в.п. — до 37,9%. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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У вересні обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротився на 4.0 млрд грн, а частка — на 0.6 в.п. завдяки списанню непрацюючих роздрібних кредитів та кращій якості нових кредитів, що переважно надаються в межах державних програм.

За даними оприлюдненого у жовтні опитування банків про умови кредитування, попит на корпоративні гривневі кредити у третьому кварталі зріс, як і попит на кредити населенню, і більшість банків очікують на подальше зростання корпоративного та роздрібного кредитного портфелів у наступні 12 місяців.

Визнання банками кредитних втрат у поточному році порівняно з минулим роком пригальмувало. Обсяги відрахування банками в резерви під кредити з початку повномасштабної війни склали 107 млрд грн, або майже 13% кредитного працюючого портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.

Водночас триває оцінка стійкості банків та банківської системи, за попередніми результатами якої банки в цілому адекватно оцінюють кредитні ризики, проте окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику.

В НБУ нагадали, що до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.