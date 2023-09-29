«Мінфін» зайняв перше місце в рейтингу найпопулярніших медіа про економічні новини

Спеціалісти контент-маркетингової платформи PRNEWS.IO склали рейтинг пʼяти найпопулярніших медіа про економічні новини на основі даних власного каталогу, який має понад 100 тис. ЗМІ зі всього світу, та відомостей статистики з сервісу SimilarWeb.

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Основним критерієм у підбірці стала кількість переглядів сторінок за вісім місяців 2023 року.

Рейтинг

На першому місці рейтингу сайт «Мінфін» (minfin.com.ua), зібравши 100 млн переглядів.

«Це тематичне медіа розповідає про фінанси, страхування, кредитування, депозити, криптовалюту», — йдеться в повідомленні.

На другому місці — сайт Finance.ua (finance.ua) з 24 млн переглядів. На сайті є окремі розділи про валюту, банки, страхування, банківські картки.

На третьому місці — сайт i.factor.ua з 10,3 млн переглядів. Це сайт, який присвячений темі податків та бухобліку.

На четвертому місці — сайт enovosty.com з 8 млн переглядів.

На п'ятому місці — сайт prostobank.ua з 7,5 млн переглядів.

Дослідження

Дослідження проводилося на основі сайтів з каталогу PRNEWS.IO. Статистика відвідуваності базується на аналітиці SimilarWeb. Період — з 1 січня до 31 серпня 2023 року.

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