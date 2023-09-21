У «Дії» можна буде сплачувати штрафи за адмінпорушення

У «Дії» запускають бета-тестування нової послуги — сплати штрафу за адміністративне правопорушення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Часто адмінпорушення здійснюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато. Послуга в „Дії“ дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку», — зазначив він.

Запис на бета-тест

За словами Федорова, наразі команді розробників необхідно переконатися, що послуга працює зручно й коректно. Тому він закликає охочих долучитися до бета-тесту за цим посиланням.

Взяти участь у бета-тесті нової послуги може той, хто досяг 16 років, має верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків у «Дії» та судову справу зі штрафом за адмінпорушення.