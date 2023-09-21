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21 вересня 2023, 15:58 Читать на русском

У «Дії» можна буде сплачувати штрафи за адмінпорушення

У «Дії» запускають бета-тестування нової послуги — сплати штрафу за адміністративне правопорушення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У «Дії» запускають бета-тестування нової послуги — сплати штрафу за адміністративне правопорушення.
Фото: ck-oda.gov.ua

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«Часто адмінпорушення здійснюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато. Послуга в „Дії“ дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку», — зазначив він.

Запис на бета-тест

За словами Федорова, наразі команді розробників необхідно переконатися, що послуга працює зручно й коректно. Тому він закликає охочих долучитися до бета-тесту за цим посиланням.

Взяти участь у бета-тесті нової послуги може той, хто досяг 16 років, має верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків у «Дії» та судову справу зі штрафом за адмінпорушення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+6
Три літри
Три літри
21 вересня 2023, 18:02
#
Оце прогрес. Це скільки Мінцифри йшла до цього після появи сплати штрафів за ПДР? Пару років? Прогрес шагає семимильними кроками.

А в будь якому банку це можна зробити вже років 25.
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