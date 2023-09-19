В Україні представили платформу Дія.Engine для створення реєстрів

Міністерство цифрової трансформації презентувало платформу Дія.Engine, яка дасть змогу органам влади швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Розробили рішення, яке дасть змогу швидко й безпечно цифровізувати й автоматизувати державні послуги та реєстри», — йдеться в повідомленні.

В Мінцифри зазначили, що зараз 80% даних зберігаються в паперовому та неактуальному електронному форматі. Вони не захищені від кібератак і не пристосовані до діджиталізації.

Як працюють електронні послуги

Створюється цифрова послуга у вигляді автоматичних бізнес-процесів, будується обмін даними, інформація підтягується в «Дію».

Якщо дані зберігаються в неактуальному форматі, цей процес стає неможливим.

Що зміниться

Держоргани швидко та незатратно створюватимуть публічні реєстри, керуватимуть ними та цифровізуватимуть послуги. Це значно прискорить діджиталізацію.

Які результати в Платформи вже зараз

20 міністерств та ЦОВВ використовують платформу Дія.Engine. Зокрема, Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна забезпечує роботу однієї з найважливіших послуг — «єВідновлення».

«Зараз працюємо над цифровізацією 50 реєстрів, 20 з них — за підтримки уряду Німеччини в межах проєктів, які виконує GIZ Ukraine. Очікуйте на результат вже незабаром», — зазначили в Мінцифри.