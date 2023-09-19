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19 вересня 2023, 12:45 Читать на русском

В Україні представили платформу Дія.Engine для створення реєстрів

Міністерство цифрової трансформації презентувало платформу Дія.Engine, яка дасть змогу органам влади швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Міністерство цифрової трансформації презентувало платформу Дія.
Фото: t.me/mintsyfra

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«Розробили рішення, яке дасть змогу швидко й безпечно цифровізувати й автоматизувати державні послуги та реєстри», — йдеться в повідомленні.

В Мінцифри зазначили, що зараз 80% даних зберігаються в паперовому та неактуальному електронному форматі. Вони не захищені від кібератак і не пристосовані до діджиталізації.

Як працюють електронні послуги

Створюється цифрова послуга у вигляді автоматичних бізнес-процесів, будується обмін даними, інформація підтягується в «Дію».

Якщо дані зберігаються в неактуальному форматі, цей процес стає неможливим.

Що зміниться

Держоргани швидко та незатратно створюватимуть публічні реєстри, керуватимуть ними та цифровізуватимуть послуги. Це значно прискорить діджиталізацію.

Які результати в Платформи вже зараз

20 міністерств та ЦОВВ використовують платформу Дія.Engine. Зокрема, Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна забезпечує роботу однієї з найважливіших послуг — «єВідновлення».

«Зараз працюємо над цифровізацією 50 реєстрів, 20 з них — за підтримки уряду Німеччини в межах проєктів, які виконує GIZ Ukraine. Очікуйте на результат вже незабаром», — зазначили в Мінцифри.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
19 вересня 2023, 12:59
#
Створюється цифрова послуга у вигляді автоматичних бізнес-процесів, будується обмін даними, інформація підтягується в «Дію».

Досі не визнаний виток та втрата даних напередодні вторгнення.
+
+11
mantis05
mantis05
19 вересня 2023, 13:22
#
Если нет блокчейна для хранения этих данных, то данные могут изменяться, удаляться, исчезать целыми csv модераторами. Но на блокчейн- они не согласны, потому что это устранит заработки на торговлей инфой, её подменой, рейдерством и прочими радостными вещами. Поэтому: смарите, йа такой маладец- я смох в массивы данных, да это же биг дата, бойс. Рукалицо.
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