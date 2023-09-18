Мінцифри тестує бета-версію «Дія Office» — сервіс гейміфікації державного управління

Міністерство цифрової трансформації диджиталізує та гейміфікує роботу держслужбовців. Мінцифри працює над розробкою нового сервісу в «Дії» для посадовців — «Дія Office», в основі сервісу — прозорість роботи міністерств, публічний контроль за виконанням цілей і елементи гейміфікації роботи держслужбовців. Про це очільник міністерства Михайло Федоров повідомив під час заходу «Редколегія. Саміт», пише Forbes.

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Що відомо

«Дія Office» — окремий сервіс для держслужбовців у «Дії». Його мета — цифровізувати роботу міністерств. «Система розуміє, що ви держслужбовець. У вас зʼявляється окремий профіль у „Дії“, специфічні послуги та можливості», — пояснив Федоров.

Як приклади Федоров навів такі функції: посадовці зможуть провести опитування чи пропонувати певні ідеї в межах свого міністерства онлайн. Також «Дія Office» буде інтегрована з Google Workspace, що дозволить спростити масу процесів: призначення зустрічей, їхні фолоу-апи тощо.

Ще одна мета «Дія Office» — додати елементи гейміфікації в роботу чиновників. Держслужбовці зможуть оцінити досягнення своїх колег, вручити заохочувальну нагороду в «Дія Office», відслідковувати прогрес у виконанні цілей інших відділів, розповів Федоров.

Тестовий запуск продукту планують на останній тиждень вересня 2023-го. Спочатку «Дія Office» впровадять для Мінцифри. «Гадаю, МОЗ захоче доєднатися. Мінінфраструктури точно приєднається. А далі Мінекономіки — думаю, що Свириденко захоче приєднатися», — каже Федоров.

Правова база для «Дія Office» поки що не готова. Наразі продукт перебуває на стадії бета-тестування.