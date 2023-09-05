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5 вересня 2023, 13:02 Читать на русском

У «Дії» можна надсилати копію студентського квитка

У застосунку «Дія» можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

У застосунку «Дія» можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.
Фото: ilounge.ua

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Зазначається, що послуга знадобиться, аби отримати знижку за студентським квитком, зареєструватися в системі університету чи створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

При цьому студентам не потрібні жодні ксерокси чи сканери.

Щоб отримати копію студентського, компанія має надіслати відповідний запит, а студент — його погодити. Після цього копія відправляється до компанії.

Компанія може відправити запит на копію студентського квитка трьома способами:

  • офлайн — просканувавши штрихкод студентського квитка,
  • онлайн — за посиланням, яке можна «вшити» в кнопку на сайті або в застосунку,
  • за QR-кодом, який треба попередньо створити на порталі «Дія».

Про те, як працює функція — дивіться у відео.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
5 вересня 2023, 13:04
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