У застосунку «Дія» можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
У «Дії» можна надсилати копію студентського квитка
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Зазначається, що послуга знадобиться, аби отримати знижку за студентським квитком, зареєструватися в системі університету чи створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.
При цьому студентам не потрібні жодні ксерокси чи сканери.
Щоб отримати копію студентського, компанія має надіслати відповідний запит, а студент — його погодити. Після цього копія відправляється до компанії.
Компанія може відправити запит на копію студентського квитка трьома способами:
- офлайн — просканувавши штрихкод студентського квитка,
- онлайн — за посиланням, яке можна «вшити» в кнопку на сайті або в застосунку,
- за QR-кодом, який треба попередньо створити на порталі «Дія».
Про те, як працює функція — дивіться у відео.
Джерело: Мінфін
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