Amazon продовжив пільгові умови для українських підприємців ще на рік

Компанія Amazon продовжила дію нульової ставки реферальної комісії для українських продавців товарів до вересня 2024 року. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

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«Українські підприємці надалі реалізовуватимуть товари на Amazon з 0% реферальною комісією. Це податок, який становить 7−17%, його необхідно сплачувати за кожен проданий товар», — пояснили в міністерстві.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, рішення Amazon допоможе українському бізнесу активніше розвиватися, масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у вересні 2022 року компанія Amazon спростила умови для українського бізнесу.