Google почала блокувати корпоративні сервіси підсанкційним російським компаніям — ЗМІ

Американська компанія Google в ніч на 10 серпня почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, документи, диск тощо) низці російських компаній, які потрапили під санкції США. Про це повідомляє російський «Коммерсант» із посиланням на джерела на ІТ-ринку.

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Назви компаній співрозмовники видання не уточнили.

«Після блокування сервісів співробітники компанії не можуть зайти в корпоративну пошту, скористатися електронним документообігом через Google Docs, внаслідок чого є ризик фінансових і репутаційних втрат, майже всі важливі документи та листування залишилися в корпоративному сховищі Google», — заявив один зі співрозмовників видання.

Ще одне джерело у великій компанії зазначило, що зараз близько 30% усієї корпоративної інформації російських компаній зберігається на американському майданчику Google Workspace.

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За його словами, у розсилці, яка прийшла співробітникам російських IT-компаній, американська корпорація аргументувала блокування «спам-повідомленнями».

Співрозмовник видання на IT-ринку впевнений, що Google продовжить блокувати російські підприємства, які перебувають під санкціями ЄС чи США, «щобільше, американська компанія може робити це без попередження, що не дозволить компаніям зробити резервне копіювання на альтернативні майданчики».