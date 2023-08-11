Ілон Маск виставить на аукціон пам’ятні речі компанії Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск, який є власником соцмережі X (раніше Twitter) виставляє на аукціон різні предмети компанії Twitter. Про це повідомляє ВВС.

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Серед 584 пропонованих лотів — журнальні столики, вивіски на будівлях Twitter, величезні клітки для птахів і картини, написані маслом із зображеннями, які стали вірусними. Також є десятки столів і стільців, кабінка для діджеїв і музичні інструменти.

Аукціон отримав назву «Ребрендинг у Twitter: онлайн-аукціон із пам'ятними речами, мистецтвом, офісними активами та іншим».

Дві картини маслом із фотографіями, які стали вірусними у Twitter, також будуть виставлені на аукціон. Перша — зіркове селфі Еллен Дедженерес, зроблене на церемонії вручення премії «Оскар» у 2014 році.

Інша — знімок експрезидента США Барака Обами, який запостив його в Twitter, коли його переобрали в листопаді 2012 року. На той час цей твіт був найпопулярнішим на платформі.

За даними аукціонного дому Heritage Global Partners, мінімальна пропозиція для кожного лота становить $25.

Торги розпочнуться 12 вересня та завершаться через два дні.