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9 серпня 2023, 18:37 Читать на русском

Відмова від паперових архівів. В Україні запустили пілотний проєкт «е-Архів»

Усі документи державних органів влади в Україні відцифрують та зберігатимуть в електронних архівах — пілотний проєкт майбутньої системи «е-Архів» запрацював відсьогодні, 9 серпня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Усі документи державних органів влади в Україні відцифрують та зберігатимуть в електронних архівах — пілотний проєкт майбутньої системи «е-Архів» запрацював відсьогодні, 9 серпня.
Фото: pixabay.com

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«Спільно з Міністерство юстиції та Державною архівною службою України презентували пілот проєкту „е-Архів“. Тепер документи державних органів влади зберігатимуться в електронних архівах», — йдеться в повідомленні.

Що це змінить

Архівну інформацію відцифрують та внесуть у систему документообігу. Державним даним більше не загрожуватимуть життєві обставини. Це особливо важливо під час війни. Оскільки ворог намагається знищувати цінні для українців папери. Якщо інформацію буде відцифровано, це стане неможливим.

«Жодних поїздок по державних архівах — щоб отримати доступ, треба лише зайти на сайт. Жодних стосів паперу і загублених тек. Кілька кліків — і працівники Мінʼюсту знайшли необхідну для вас інформацію», — зазначили в Мінцифри.

На першому етапі пілотного проєкту було сформовано та передано окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін'юсту та Центрального державного аудіовізуального й електронного архіву.

Надалі проєкт буде масштабовано на всі органи влади, а згодом — і на інші організації.

Пілотний проєкт було реалізовано Міністерством юстиції України разом із Державною архівною службою, Міністерством цифрової трансформації України, проєктом ЄС Pravo-Justice та іншими партнерами.

Джерело: Мінфін
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