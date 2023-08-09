Що таке кобрендингові картки і як вони працюють. Пояснюємо на 4 прикладах

Намагаючись привернути до себе увагу постійних клієнтів деяких торгових мереж, банкіри вигадали цікавий продукт — кобрендингову кредитну картку. Це своєрідний гібрид карти лояльності від якогось магазину і банківської кредитки.

Власники таких карток можуть одночасно і користуватися кредитними грошима, і отримувати додаткові знижки й бонуси при розрахунках у конкретній мережі. В результаті, задоволені всі учасники процесу. Ми розкажемо, як працюють кобрендингові картки, і зробимо добірку з чотирьох цікавих прикладів.

Що таке кобрендингові картки

Кобрендингові банківські картки — це спільна пропозиція банку, який випустив картку, та його партнерів. Останні, зазвичай, — це великі торгові мережі або відомі компанії, послугами яких користується більшість населення. По суті, це звичайна банківська картка, за допомогою якої можна здійснювати свої щоденні покупки, отримуючи за це додаткові знижки або бонуси у вигляді бонусів/миль/хвилин від партнера банку.

Випуск кобрендових карток вигідний всім учасникам цього процесу. Партнер банку надає власнику картки знижки або бонуси, що мотивує того частіше купувати його послуги або товари. Банк за допомогою такого «пластику» стимулює фінансову активність клієнта, прив‘язуючи її до себе, і заробляє свою комісію з кожної безготівкової транзакції. Власник картки, зі свого боку, отримує додаткові бонуси, просто здійснюючи свої повсякденні покупки. Далі наведемо цікаві приклади таких карток.

Біля вашого дому є АТБ? Тоді радимо звернути увагу на кредитку від А-Банку «АТБ». Причин її оформити декілька.

Почнемо з того, що картка повністю безкоштовна. Сплачувати не доведеться ані за її випуск, ані за обслуговування. А в магазинах АТБ, давайте визнаємо, хоч іноді буває кожен із нас, незалежно від місця проживання. Бо це ритейлер із найбільшою в країні мережою магазинів. То чому б не мати при собі безкоштовну картку, якою вигідно в ній розраховуватись?

Тим паче, що оформити її можна дистанційно, не виходячи з дому. Достатньо завантажити мобільний додаток ABank24, надіслати через нього до банку копії документів (або зареєструватися через Дію) та оформити картку. Носити з собою окремий шматок пластику не доведеться. Можна обмежитись віртуальним варіантом картки, який буде доступним відразу після реєстрації. Він легко додається у мобільний гаманець Apple Pay або Google Pay, і можна з телефоном йти за покупками до найближчого АТБ. При бажанні у відділенні А-Банку або на касі магазину можна буде отримати і пластикову картку. Це буде коштувати 50 грн, які після її активації повернуться на рахунок, і ними можна буде розрахуватись або зняти готівкою.

Але головна причина оформити цю картку — це, звичайно, переваги, які вона надає при розрахунках в АТБ.

По-перше, це додаткова знижка розміром в 5% на асортимент різноманітних товарів, який оновлюється кожні 1−2 тижні. Акційні товари позначаються помаранчевими цінниками у вигляді картки.

По-друге, до кінця 2023 року діє акція «Міцні знижки», яка надає знижку на деякі товари аж до 40% (вони також позначені окремими цінниками).

По-третє, додатковою винагородою є кешбек від банку, який можна заробляти, розраховуючись карткою «АТБ». Щомісяця у додатку ABank24 клієнт обирає 2 із 5 категорій, за якими він нараховуватиметься. Якщо, наприклад, обирати категорію «Продукти», то, окрім запропонованих знижок від АТБ, можна також заробляти 0,7% від суми кожного чеку від банку. Кешбек потім можна вивести на картку і витрачати на будь-які свої потреби.

Додаємо сюди кредитний ліміт до 200 000 грн, пільговий період до 62 днів, можливість без комісії оплачувати комуналку, мобільний зв’язок, поповнювати в терміналах City24, EasyPay та касі А-Банку, і отримуємо безпрограшний варіант банківської картки для постійних клієнтів мережі АТБ.

Кредитна картка «Банк Власний Рахунок»

Картка «Банк Власний Рахунок» (БВР) створена для тих, хто постійно скуповується у «Сільпо». Оформлюється вона у мобільному додатку «Банк Власний Рахунок», який, які і мережа «Сільпо», входить до групи компаній Fozzy Group.

Розраховуючись карткою БВР у «Сільпо» або «Сільпо Вояж» можна заробляти додаткові бали, які раз на місяць конвертувати в знижки. Що означає «додаткові»? Мається на увазі, що їх кількість буде вдвічі більшою, ніж у тих покупців, які використовують звичайну картку постійного клієнта, але розраховуються готівкою або карткою іншого банку. Ба більше, з БВР кількість балів може навіть потроїтися, якщо за підсумками попереднього місяця клієнт витратив у «Сільпо» за допомогою картки понад 10 000 грн.

Серед її інших переваг варто відзначити:

безкоштовне безготівкове поповнення;

безкоштовне поповнення готівкою на касах «Сільпо»;

платежі та перекази без комісій;

зняття готівки в «Сільпо» та інших мережах, АЗС, аптеках;

накопичувальний рахунок «Назбиратус» із можливістю поповнення та зняття з нього в режимі 24/7.

Плюс, іноді власникам БВР «Сільпо» підкидає цікаві індивідуальні пропозиції. Наприклад, можливість купити круасан або гречаний багет за 1 грн.

Кредитна картка «Вигода» від Sense Bank

Ще одна корисна для більшості українців картка. Цифрова кредитка «Вигода» — спільний продукт Sense Bank і мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». Вона об'єднує бонусні баланси Sense Bank та «Епіцентру» і дає можливість в результаті отримати 2% балами за покупки.

Працює це так. За кожні 100 грн, витрачені в гіпермаркетах, нараховується 1 бонусний бал, які потім можна використовувати для оплати наступних покупок в «Епіцентрі». Крім того, додатково на всі покупки (причому не тільки за ті, шо були в «Епіцентрі») нараховується ще 1% кешбеку від банку. Останній потім можна буде вивести вже реальними грошима.

Картку можна оформити у цифровому банку Sense SuperApp і відразу додати у електронний гаманець, та розраховуватись будь-де. Вона має кредитний ліміт до 100 000 грн із пільговим періодом до 62 днів. Якщо тримати на ній власні кошти, то можна заробляти 8% річних.

Кредитна картка «Fishback» від Райффайзен Банку

Кредитна картка «Fishback» — кобренд-проєкт Райффайзен Банку та програми лояльності Fishka. Вона при розрахунках дозволяє заробляти бали Fishka, які можна використовувати для оплати товарів у магазинах понад 30 компаній-партнерів програми. Серед останніх — мережа АЗС «ОККО», магазин електроніки «Алло», декілька аптечних мереж та інші магазини.

Вона точно стане у нагоді водіям. Наприклад, автолюбителі, які заправляються на «ОККО» і розраховуються за допомогою «Fishback», отримують бонуси у вигляді 2 грн постійної знижки на кожному літрі бензину або дизелю, та 1 грн знижки на кожному літрі газу. За інші покупки на «ОККО» бонус ще більший — 5%.

Серед її інших переваг можна відзначити безкоштовне поповнення і зняття коштів. Безкоштовним може бути і її обслуговування, але за умови виконання однієї з двох вимог: середньомісячний залишок власних коштів на картці від 2 000 грн або сума торгових операцій за місяць перевищує 2 000 грн.