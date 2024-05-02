Аналітики Standard Chartered вважають, що головною причиною зниження вартості біткоїна є відтік коштів із спотових ETF на біткоїн. Про це пише The Bloсk.
Standard Chartered: Курс біткоїна може впасти до $50 000
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Що впливає
Ще одним фактором, який негативно вплинув на цифрове золото, стала слабка реакція фінансового ринку на запуск криптовалютних ETF в Гонконгу 30 квітня.
На думку глави відділення Standard Chartered щодо дослідження ринку форекс та цифрових активів Джеффрі Кендріка, є ризик масштабної ліквідації за позиціями криптовалютних фондів.
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Серед інших проблем, що впливають на падіння вартості біткоїна, експерти Standard Chartered відзначили скорочення припливу ліквідності в США, високу інфляцію в країні та низьку ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.
Раніше один з операторів Bitcoin.org, адміністратор під ніком Cobra, повідомив, що влада США планує заборонити користувачам самостійно зберігати біткоїни.
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