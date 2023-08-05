У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі «Дія» будуть недоступні сьогодні, 5 серпня, з 18:00 до 07:00 понеділка (7 серпня). Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Деякі послуги на порталі «Дія» будуть тимчасово недоступні
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Які сервіси будуть недоступні
Скористайтеся пізніше такими сервісами:
- заява про шлюб
- єМалятко
- дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.
«Вже в понеділок послуги працюватимуть як завжди», — йдеться в повідомленні.
Джерело: Мінфін
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