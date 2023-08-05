Деякі послуги на порталі «Дія» будуть тимчасово недоступні

У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі «Дія» будуть недоступні сьогодні, 5 серпня, з 18:00 до 07:00 понеділка (7 серпня). Про це повідомляє пресслужба «Дії».