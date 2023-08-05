Кіберполіція викрила шахрайську схему під виглядом інвестування у казино

Кіберполіція викрила групу зловмисників, які обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино привласнили гроші понад 100 вкладників. П’ятьом спільникам оголошено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Як працювала схема

Мешканці столиці розміщували рекламу в соцмережах і Telegram-каналах та через спеціальний вебсайт, де пропонували отримання надвисоких прибутків від інвестицій у казино.

Зловмисники переконували громадян перераховувати гроші через платіжну систему на підконтрольні банківські картки. Однак більше сотні вкладників обіцяних виплат так і не отримали.

«Спільно зі слідчими Оболонського управління поліції Києва та за силової підтримки поліції особливого призначення Києва проведено 10 обшуків. За результатами вилучено дві автівки, більше сотні банківських карток, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, майже дві сотні SIM-карток, готівку у різних валютах (220 тис. грн, 42 тис. доларів США) та чорнові записи», — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 19-річний лідер угруповання розробляв плани вчинення злочинів, зокрема нові способи залучення «інвесторів», займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виводу грошей, а також розподіляв отриманий прибуток між учасниками групи.

Для спілкування онлайн із потерпілими та адміністрування власних Telegram-каналів організатор залучив ще чотирьох мешканців столиці, один із яких був неповнолітнім.

Слідчі оголосили про підозру всім учасникам організованої злочинної групи за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), а організатору — ще й за ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність) Кримінального кодексу України.

Основному фігуранту та одному з його спільників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, трьом виконавцям — цілодобовий домашній арешт.

За скоєне їм може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.