Meta розробляє конкурента ChatGPT — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 серпня 2023, 11:01 Читать на русском

Meta розробляє конкурента ChatGPT — ЗМІ

Корпорація Meta планує випустити чат-бота на основі штучного інтелекту (ШІ) за допомогою різних особистостей. Про це повідомляє Financial Times.

Корпорація Meta планує випустити чат-бота на основі штучного інтелекту (ІІ) за допомогою різних особистостей.
Фото: bbc.com

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За даними джерел видання, прототип технології вже на стадії розробки. Очікується, що нейромережа від Meta з'явиться у вересні 2023 року.

Чат-бот компанії зможе вести бесіду з користувачами на людському рівні, зазначили інсайдери. Різні архетипи ІІ називаються «персонажами» та імітують реальних чи вигаданих людей.

Корпорація вже протестувала чат-бота, який видає себе за 16 президента США Авраама Лінкольна, а також випробувала особистість серфера як гіда для подорожей.

Відповідно до FT, основна мета продукту Meta — покращити систему рекомендацій та функції пошуку. Компанія автоматизує перевірку відповідей нейромережі, щоб забезпечити точність та уникнути порушення правил.

Деякі експерти висловили стурбованість щодо нової розробки. Крім підвищення залученості, чат-боти можуть збирати величезну кількість даних про інтереси користувачів, пояснила радниця з ШІ-етики Піттсбурзького університету та співзасновниця Collaborative AI Равіт Дотан.

Вона додала, що ситуація, що склалася, загрожує конфіденційності, а також має ризики потенційного «маніпулювання та підштовхування до дій».

Нагадаємо

За підсумками квітня-червня 2023 року операційний збиток пов'язаного з метавсесвітом підрозділу Reality Labs у структурі Meta становив $3,74 млрд.

Раніше у Bloomberg дізналися про плани Apple щодо створення конкурента ChatGPT. Компанія розробила структуру створення великих мовних моделей Ajax.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами