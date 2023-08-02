Meta розробляє конкурента ChatGPT — ЗМІ

Корпорація Meta планує випустити чат-бота на основі штучного інтелекту (ШІ) за допомогою різних особистостей. Про це повідомляє Financial Times .

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Що відомо

За даними джерел видання, прототип технології вже на стадії розробки. Очікується, що нейромережа від Meta з'явиться у вересні 2023 року.

Чат-бот компанії зможе вести бесіду з користувачами на людському рівні, зазначили інсайдери. Різні архетипи ІІ називаються «персонажами» та імітують реальних чи вигаданих людей.

Корпорація вже протестувала чат-бота, який видає себе за 16 президента США Авраама Лінкольна, а також випробувала особистість серфера як гіда для подорожей.

Відповідно до FT, основна мета продукту Meta — покращити систему рекомендацій та функції пошуку. Компанія автоматизує перевірку відповідей нейромережі, щоб забезпечити точність та уникнути порушення правил.

Деякі експерти висловили стурбованість щодо нової розробки. Крім підвищення залученості, чат-боти можуть збирати величезну кількість даних про інтереси користувачів, пояснила радниця з ШІ-етики Піттсбурзького університету та співзасновниця Collaborative AI Равіт Дотан.

Вона додала, що ситуація, що склалася, загрожує конфіденційності, а також має ризики потенційного «маніпулювання та підштовхування до дій».

Нагадаємо

За підсумками квітня-червня 2023 року операційний збиток пов'язаного з метавсесвітом підрозділу Reality Labs у структурі Meta становив $3,74 млрд.

Раніше у Bloomberg дізналися про плани Apple щодо створення конкурента ChatGPT. Компанія розробила структуру створення великих мовних моделей Ajax.