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22 липня 2023, 16:44 Читать на русском

Сенс Банк офіційно став державним

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Сенс Банку (раніше Альфа-банк), згідно з яким банк переходить у власність держави. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Сенс Банку (раніше Альфа-банк), згідно з яким банк переходить у власність держави.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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«Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників Банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні», — йдеться в повідомленні.

Регулятор додав, що відповідно до вимог закону Фонд гарантування призначив керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів були погоджені на посади Нацбанком і вони приступають до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Головою правління Сенс Банку визначено Дмитра Кузьміна.

Читайте також: У Фонді гарантування пояснили, що буде з коштами клієнтів Сенс Банку після початку його націоналізації

Нагадаємо

В четвер, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.

Також в цей день Кабінет Міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
22 липня 2023, 16:47
#
Які ще Банки на черзі) ще все попереду.
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