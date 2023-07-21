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21 липня 2023, 16:04 Читать на русском

Фонд гарантування оголосив перші підсумки діяльності тимчасової адміністрації в Сенс Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про результати діяльності тимчасової адміністрації в Сенс Банку станом на 14:00 21 липня 2023 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про результати діяльності тимчасової адміністрації в Сенс Банку станом на 14:00 21 липня 2023 року.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«На підставі рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні з ринку Сенс Банку виконавчою дирекцією Фонду затверджено план врегулювання АТ „Сенс Банк“, згідно з яким права власності на акції банку передаються державі в особі Міністерства фінансів України, без пошуку інших інвесторів», — йдеться в повідомленні.
Фото: sensebank.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«На підставі рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні з ринку Сенс Банку виконавчою дирекцією Фонду затверджено план врегулювання АТ „Сенс Банк“, згідно з яким права власності на акції банку передаються державі в особі Міністерства фінансів України, без пошуку інших інвесторів», — йдеться в повідомленні.

У Фонді також зазначили, що забезпечено сталу операційну діяльність Сенс Банку, сервіси працюють у звичайному режимі. Будь-якого відтоку коштів з рахунків клієнтів не спостерігається.

Депозитні вклади

«Більше того, впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього», — додали у Фонді.

Також зазначається, що після набуття державою власності на акції Сенс Банку тимчасову адміністрацію банку буде припинено.

Читайте також: У Фонді гарантування пояснили, що буде з коштами клієнтів Сенс Банку після початку його націоналізації

Нагадаємо

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

Також сьогодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в Сенс Банк.

Вчора, 20 липня, правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації банку.

Джерело: Мінфін
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