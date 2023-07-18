У «Дії» почали тестувати послугу онлайн-закриття ФОП

«Тепер не тільки відкрити, а й закрити ФОП можна буде в кілька кліків. Жодних походів до держустанов та заповнень заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу. Набираємо тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби», — йдеться в повідомленні.

Хто може долучитися до тестування:

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

У Мінцифри додали, що завдяки новій послузі ФОП можна буде закрити за 1 секунду.

«Жодних очікувань та помилок — усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а ви не ходитимете до податкової», — додали в відомстві.

Записатись на бета-тест можна за посиланням.