Meta Цукерберга запускає конкурента Twitter — додаток Threads

Американська корпорація Meta 6 липня запустить аналог сервісу мікроблогів Twitter — додаток Threads. Він працюватиме на базі Instagram, пише Forbes із посиланням на TechCrunch і Bloomberg.

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Що відомо

Threads функціонуватиме аналогічно до Twitter: у соцмережу можна постити текстові повідомлення, які можна лайкати, коментувати та ділитися ними.

Користувачам не потрібно створювати спільноту з нуля, Threads допоможе перенести підписників із Instagram.

В описі програми йдеться про те, що Threads стане місцем, де люди збираються, щоб обговорити всі питання, що їх хвилюють. Майбутні користувачі зможуть взаємодіяти з персонами та однодумцями, які їх цікавлять, а також ділитися власними ідеями, думками й творчістю.

Користувачі з США 6 липня зможуть безкоштовно скачати Threads в App Store.