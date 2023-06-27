У Telegram зʼявиться функція Stories

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Що відомо про функції

Дуров зазначив, що більш ніж половина всіх запитів функцій, які отримує месенджер, повʼязані зі Stories.

«Спочатку ми були проти цього, тому що Stories вже скрізь. Проте Telegram не був би Telegram, якби ми не слухали наших користувачів та не впроваджували інновації у існуючі формати», — написав він.

Тож, Stories у месенджері планують запустити вже незабаром.

Користувачі зможуть визначити, хто може бачити кожну з Stories, вони будуть поміщені в розділ, що розширюється, у верхній частині списку чатів.

Stories, опубліковані будь-яким контактом, можна приховати, перемістивши їх до списку «Приховані» у розділі «Контакти».

«На основі успіху відеоповідомлень Telegram, ми додали можливість публікувати фото та відео, зняті одночасно передньою та задньою камерами», — повідомив Дуров.

Також буде можливість вибрати термін дії Stories — 6, 12, 24 або 48 годин або постійно відображати історії на сторінці свого профілю з індивідуальними налаштуваннями

Stories знаходяться на останньому етапі тестування та стануть доступними на початку липня.