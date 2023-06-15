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15 червня 2023, 13:43 Читать на русском

Злам акаунтів в соцмережах та месенджерах. Українцям розповіли, як захиститися від шахраїв

Шахраї під різними приводами поширюють фішингові посилання, за якими просять перейти та ввести дані для входу на сторінку в соцмережах або в месенджер користувача. В Міністерстві юстиції України розповіли, як захистити свої акаунти.

Шахраї під різними приводами поширюють фішингові посилання, за якими просять перейти та ввести дані для входу на сторінку в соцмережах або в месенджер користувача.
Фото: freepik.com

Приклади шахрайських схем

Пропонування роботи

Шахраї пропонують роботу в інтернеті тим, хто зацікавився пропозицією, — надсилають фішингові посилання нібито для авторизації. Щоб авторизуватися на шахрайському сайті, пропонується ввести дані для входу в облікові записи в соцмережах та месенджерах. Після введення дані автоматично стають відомі шахраям.

SMS-повідомлення про виклик до суду

Шахраї розсилають смс-повідомлення про виклик до суду від адресата SUDpovistka нібито від імені Печерського районного суду. Такі повідомлення містять скорочене посилання на фішинговий сайт.

Цей сайт імітує сторінку входу до системи «Електронний суд», де користувачеві пропонують авторизуватися за допомогою месенджера в телеграмі, а саме ввести номер телефону та код, який буде надіслано в телеграм.

Після введення цієї інформації вона стає автоматично відома шахраям, унаслідок цього аферистам вдається отримати доступ до месенджера користувача.

Як шахраї використовують зламані акаунти в соцмережах та месенджерах

Коли шахраї отримують доступ до акаунтів, вони змінюють паролі, далі від імені зламаних користувачів розсилають їхнім друзям повідомлення з проханням позичити гроші.

«Пам'ятайте, приводів, під якими у вас просять ввести дані для входу в облікові записи, може бути безліч», — зазначили в міністерстві.

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Як уникнути шахрайства

  • перевіряйте сайти, на яких вводите дані для входу у свої облікові записи в соцмережах та месенджерах;
  • налаштовуйте двофакторну автентифікацію — це, коли для входу в акаунт, крім логіну та пароля потрібно ввести код підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний застосунок;
  • не переходьте за посиланнями, навіть якщо вони надійшли в листі від друга. Пам’ятайте, шахраї могли отримати доступ до акаунту друга. Спершу зателефонуйте другові та запитайте, чи справді посилання від нього.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
15 червня 2023, 15:45
#
В заголовку мусить бути не «Україцям розповіли», а «Міністерство юстиції напатякало».
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