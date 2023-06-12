Головне за понеділок: Відтермінування скасування податку 2% та зобов'язання банків приймати «мокрі» гривні

Через те, що у червні засідань Верховної Ради більше не планується — фізично не буде можливості ухвалити законопроєкт про скасування пільгового податку 2% для ФОПів.

Як ліквідуються і розпродаються банки. Доля російських банків після початку війни. Аукціон Prozorro

Чому більшість банків не продається, а ліквідовується? Що відбувається з нашими кредитами та депозитами у банку, коли його визнають неплатоспроможним? Яка доля російських банків в Україні? Про ці та інші питання ми поговоримо з заступником директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів — Ольгою Білай.

Стрімке сповільнення інфляції завершується — банкір