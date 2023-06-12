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12 червня 2023, 19:59 Читать на русском

Головне за понеділок: Відтермінування скасування податку 2% та зобов'язання банків приймати «мокрі» гривні

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Джерело: Мінфін
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