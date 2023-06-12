НБУ зобов'язав банки приймати та обмінювати «мокрі» гривні безкоштовно
Головне за понеділок: Відтермінування скасування податку 2% та зобов'язання банків приймати «мокрі» гривні
Національний банк зобов'язав банки приймати та обмінювати «мокрі» гривні безкоштовно. Про це йдеться у листі регулятора № 50−0007/40722 від 9 червня 2023 року.
Стало відомо, чому відтермінували скасування пільгового податку 2% для ФОПів
Через те, що у червні засідань Верховної Ради більше не планується — фізично не буде можливості ухвалити законопроєкт про скасування пільгового податку 2% для ФОПів.
Як ліквідуються і розпродаються банки. Доля російських банків після початку війни. Аукціон Prozorro
Чому більшість банків не продається, а ліквідовується? Що відбувається з нашими кредитами та депозитами у банку, коли його визнають неплатоспроможним? Яка доля російських банків в Україні? Про ці та інші питання ми поговоримо з заступником директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів — Ольгою Білай.
Стрімке сповільнення інфляції завершується — банкір
У червні очікується додаткове сповільнення інфляції, але його потенціал практично вичерпано.
Tesla змушує змінювати стандарти електрокарів, а First Solar падає в очікуванні легких грошей
Широкий індекс американських акцій зріс більш ніж на 20% порівняно зі своїм останнім мінімумом, досягнутим 12 жовтня минулого року. Така динаміка є технічним визначенням початку бичачого ринку, зауважила Seeking Alpha. Про підсумки минулого та ключових подій наступного тижня на фондових ринках США «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Денис Білий.
Курс долара та євро на тиждень: найкращі дні для спекуляцій на євровалюті
Цей тиждень буде надзвичайно насиченим подіями, які здатні серйозно впливати на курс долара та євро в Україні. Причому це будуть як міжнародні новини, так і суто українські.
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