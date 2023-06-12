Tesla змушує змінювати стандарти електрокарів, а First Solar падає в очікуванні легких грошей

Широкий індекс американських акцій зріс більш ніж на 20% порівняно зі своїм останнім мінімумом, досягнутим 12 жовтня минулого року. Така динаміка є технічним визначенням початку бичачого ринку, зауважила Seeking Alpha. Про підсумки минулого та ключових подій наступного тижня на фондових ринках США «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Денис Білий.

З початку року індекс S&P 500 зріс приблизно на 11% завдяки останнім економічним даним, які стали результатом тривалого циклу підвищення процентних ставок у США. Після досягнення піка минулого літа інфляція продовжує згасати. Проте разом з уповільненням зростання цін знижується і виробнича та промислова активність американських компаній, на стійкому ринку праці почали з'являтися тріщини.

І все ж таки інвестори вірять у краще: підтримку зростання індексу надало ралі в акціях технологічних компаній США і зростаючі очікування щодо закінчення циклу зростання відсоткових ставок у країні.

Злети тижня

Warner Bros. Discovery Inc (NASDAQ: WBD) +20,03%

Акції WBD злетіли на новинах про звільнення глави CNN Кріса Ліхта. Як голова дочірньої компанії Warner Bros. Discovery Inc, він не влаштовував акціонерів через незадовільні результати роботи. З початку року акції WBD подорожчали майже на 46%, що, як зазначають аналітики, робить їх одними з найприбутковіших і, можливо, недооцінених акцій на ринку цього року. Warner Bros зараз оцінюється приблизно в $35 млрд.

Чому ж новина про звільнення одного із керівників її підрозділів так вплинула на вартість акцій?

Ліхт працював на посаді близько року. За цей час рейтинги телеканалу опустилися до рекордно низьких значень. У травні CNN скотився на четверте місце серед кабельних мереж новин у США, що стало рекордно низьким для телеканалу показником.

ЗМІ також писали про низький моральний настрій співробітників телеканалу та конфлікти всередині видання. За інформацією The Atlantic, відділ новин CNN втратив довіру до Кріса Ліхти через його рішення випустити в прайм-тайм ефір з екс-президентом США Дональдом Трампом, якого раніше телеканал активно критикував.

Позитиву додала новина про те, що мільярдер Джон Каціматідіс, власник і генеральний директор мережі продуктових магазинів Gristedes Foods на Манхеттені, висловив зацікавленість у придбанні CNN. В інтерв'ю New York Post він сказав, що «піде керувати компанією хоч завтра вранці». На цій спекулятивній можливості продажу частини бізнесу акції компанії пішли вгору.

Продовжилося зростання акції Warner Bros. Discovery після того, як The Wall Street Journal повідомила про потенційну рекламну угоду між Amazon.com, Warner Bros. Discovery та Paramount Global.

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) +16,3%

Акції виробника електрокарів Tesla підскочили на 7% до $251 за папір на торгах біржі NASDAQ у п'ятницю, 9 червня. Зростання котирувань спостерігалося після повідомлення про те, що компанія General Motors почне підтримувати стандарти заряджання електромобілів Tesla. General Motors адаптує свої електромобілі до зарядних станцій Tesla, наслідуючи приклад Ford Motor. Це практично гарантує, що вони стануть галузевим стандартом для електрокарів у США, повідомив Bloomberg.

Об'єднання зусиль трьох найбільших американських компаній змусить інших виробників електрокарів відмовитись від попереднього галузевого стандарту під назвою CCS та будувати свої зарядні мережі з використанням системи Tesla.

Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI) +14,54%

Компанія, відомий у США ритейлер косметики, вирішила задовольнити покупців, що ностальгують, і перезапустила аромат Cucumber Melon. Так компанія відзначила 25-ту річницю улюбленого покупцями аромату 90-х. Аромат представили в 1998 році, він набув популярності протягом наступного десятиліття і залишився одним із найулюбленіших у портфоліо Bath & Body Works. Аромат був іконою та фаворитом 90-х та мега трендом ностальгії по 2000 роках.

Падіння тижня

EPAM Systems Inc (NYSE: EPAM) -19,1%

Акції американської ІТ-компанії з білоруським корінням на торгах 5 червня впали майже на 22%, з 260 $ до 203 $. Останній раз до такого рівня котирування опускалися в кінці лютого-початку березня 2022 (на дні тоді було 198,5 $).

Цьому передувала публікація оновленого прогнозу щодо виторгу у другому кварталі 2023 року та за цілий рік. «Компанія помітно знизила прогнозний виторг цього року — от і реакція. Дай EPAM позитивний уточнений прогноз — було б зростання на 20%. Втім, і після падіння PE ratio залишається 27, 65. Це все ще досить багато для поточного ринку», — прокоментував ситуацію співзасновник білоруської асоціації бізнес-ангелів Кирило Голуб.

Тим не менш, зниження власних прогнозів спровокувало зниження рейтингів EPAM Systems аналітиками Уолл-Стріт після того, як компанія знизила свої прогнози на 2-й квартал і весь поточний рік через подальше погіршення попиту в найближчій перспективі, що призвело до падіння ціни акцій. .

First Solar Inc (NASDAQ: FSLR) -9,33%

First Solar Inc є найбільшим американським розробником сонячних панелей для приватних споживачів. Компанія стверджує, що має можливість виробляти 20+ гігават панелей щорічно і з моменту свого заснування в 1999 році витратила $1,5 млрд на дослідження та розробки.

Минулого року First Solar оголосила про плани будівництва нового заводу з виробництва сонячних панелей на південному сході США вартістю $1,1 млрд, а також має намір витратити $185 млн на модернізацію та розширення чинних потужностей в Огайо. Ця заява була зроблена відразу після ухвалення Закону про зниження інфляції (IRA), що передбачає багатомільярдні пільги для компаній «зеленої» енергетики.

З усім тим, поки Уолл-стріт налаштована щодо FSLR не надто оптимістично, особливо в короткостроковій перспективі. GLJ Research знизило рейтинг акцій з «Купити» до «Продавати».

З 2019 року акції FSLR зросли на 243%. Проте за цей період дохід на акцію (RPS) знизився на 9,5%, виторг — на 8,6%.

Більше аналітиків вірять у довгострокові перспективи компанії. Зокрема, Брайан Лі з Goldman прогнозує, що First Solar буде однією з компаній, які отримають найбільший зиск від IRA.

Campbell Soup Company (NYSE: CPB) -8,59%

Campbell Soup Company — американська компанія та найбільший у світі виробник консервованих супів, оголосила, що 31 липня виплатить дивіденди у розмірі 0,37 долара на акцію. Таким чином, дивідендна дохідність становить 3,2%, що значно збільшить доходи інвесторів.

Хорошу новину затьмарив звіт компанії за 1-й квартал, який показав, що органічні продажі зросли на 5% за фінансовий період (закінчився наприкінці квітня). Цей результат ознаменував різке уповільнення порівняно з 13% зростанням у попередньому кварталі.

Так споживачі відреагували на підвищення цін та обрали інші марки. Керівництво Campbell Soup також відзначило зростання конкурентного тиску.

Головні події тижня

12 червня — понеділок

• Звіти емітентів: Oracle (ORCL).

• Аукціон із розміщення 10-річних казначейських нот США.

• Звіт про виконання федерального бюджету США за травень 2023 року.

13 червня — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Ameren (AEE), HP Inc (HPQ), Lam Research (LRCX), NXP (NXPI), Public Storage (PSA), Regency Centers (REG), STERIS (STE).

• Індекс споживчих цін (ІСЦ) у США рік до року за травень 2023 року.

14 червня — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: Allegion PLC (ALLE), Best Buy (BBY), Broadridge (BR), Domino's Pizza Inc (DPZ), Global Payments (GPN), Hewlett Packard (HPE), ICE (ICE), Merck&Co (MRK), Motorola (MSI), Paramount Global B (PARA), Xcel Energy (XEL).

• Звіти емітентів: Lennar (LEN).

• Рішення щодо процентної ставки ФРС.

• Індекс цін виробників (PPI) у США місяць до місяця за травень 2023 року.

15 червня — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: AIG (AIG), Albemarle (ALB), American Tower (AMT), Coca-Cola (KO), DTE Energy (DTE), Nasdaq Inc (NDAQ), Prologis (PLD).

• Звіти емітентів: Adobe (ADBE), Kroger (KR).

• Рішення щодо процентної ставки в Єврозоні.

• Базовий індекс роздрібного продажу в США місяць до місяця за травень 2023 року.

• Кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США.

16 червня — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: Amphenol (APH), Ecolab (ECL), Garmin (GRMN), Johnson Controls (JCI), PulteGroup (PHM), UnitedHealth (UNH).

• Індекс споживчих цін (ІСЦ) у Єврозоні рік до року за травень 2023 року.