Курс долара та євро на тиждень: найкращі дні для спекуляцій на євровалюті

Цей тиждень буде надзвичайно насиченим подіями, які здатні серйозно впливати на курс долара та євро в Україні. Причому це будуть як міжнародні новини, так і суто українські.

Із міжнародних:

Засідання ФРС США 14 червня та ЄЦБ 15 червня щодо відсоткових ставок. Вже з цього понеділка пару євро/долар знову почне лихоманити через засідання європейського та американського регуляторів, що наближаються. Це негайно відбиватиметься на курсі євро щодо гривні в Україні.

Пік стрибків курсу євровалюти на нашому ринку припаде на період із 13 до 15 червня — напередодні та під час оголошення рішень щодо ключових ставок.

Ситуація є вочевидь неоднозначною. Боротьба з інфляцією в Америці та Європі через постійне підвищення ключових ставок багато в чому не спрацьовує. Але іншого рецепта, схоже, у чиновників Федрезерва та ЄЦБ просто немає. І тут для всіх гравців валютного та фондового ринків виникають два головні питання: темпи підвищення ставок та межа їхнього зростання.

Я не змінюю свого прогнозу і припускаю, що ФРС США підвищить ставку ще раз на 0,25% річних — до 5,5% річних, але це буде останнє підвищення ставки. Занадто багато негативних наслідків для всіх ринків і самої економіки США несе в собі подальше закручування гайок Федрезервом. ЄЦБ також підвищить свою ключову ставку на 0,25% — до 4% річних, але з можливим її подальшим зростанням ближче до осені-зими цього року.

Це призведе до коливань пари євро/долар цього тижня в межах від 1,062 до 1,089 долара за євро та, відповідно, до сильних коливань курсу євро на українському міжбанку з 12 до 16 червня в межах від 38,83 до 40,22 гривень за євро.

Крім того, з міжнародних факторів на поведінку пари євро/долар цього тижня додатково вплинуть:

13 червня — опублікування статистики щодо споживчих цін у Німеччині та Іспанії, а також показників економічних настроїв на німецькому ринку та загалом у ЄС.

14 червня — американські дані щодо індексу споживчих цін, економічні прогнози Федрезерва щодо США і, зрештою, пресконференція ФРС із приводу рішень щодо відсоткової ставки.

15 червня — дані щодо споживчих цін у Франції, виступ голови Бундесбанку Йоахіма Нагеля, опублікування даних щодо сальдо торговельного балансу ЄС, а також заява ЄЦБ щодо грошово-кредитної політики та оголошення рішення ЄЦБ щодо відсоткової ставки з коментарями чиновників під час пресконференції.

До цього «міксу» найважливіших економічних новин американці цього дня додадуть ще свої дані щодо обсягів роздрібного продажу, статистики з ринку праці та промислової активності.

16 червня — будуть опубліковані дані щодо споживчих цін в Італії, а також дані щодо індексу споживчих цін загалом у ЄС. Знову виступить голова Бундесбанку Йоахім Нагель, також будуть озвучені дані щодо рівня зарплати в країнах Євросоюзу та індекс споживчих настроїв Мічиганського університету США, та прогноз щодо рівня інфляції за червень в Америці.

Кожна з цих новин сама по собі здатна серйозно впливати на поведінку фондового та валютного міжнародного ринку. В результаті, ралі за парою євро/долар і, відповідно, за курсом євро щодо гривні будуть гарним подарунком для спекулянтів як у світі, так і в Україні.

Із внутрішніх факторів на поведінку клієнтів та валютного ринку найбільше цього тижня вплинуть:

Рішення НБУ щодо облікової ставки, яке буде озвучено 15 червня. Офіційна інфляція в Україні знижується швидше, ніж прогнозував Нацбанк. При цьому регулятор зберігає ключову ставку на рівні 25% річних із червня минулого року. Це підвищує привабливість гривневих вкладень у банківській системі і таким чином знижує тиск на курс на валютному ринку. Частково регулятор досяг поставлених цілей.

Тепер, при подальшому зниженні показників офіційної інфляції (у травні вона сповільнилася до 15,3% у річному вимірі), перед чиновниками НБУ постав нелегкий вибір.

За канонами інфляційного таргетування зараз необхідно знижувати облікову ставку. Але в умовах війни та значного дефіциту бюджету — це ризикований крок як для банків, які зараз заробляють на депозитних сертифікатах і військових облігаціях із ОВДП, так і для населення, яке не готове при підвищених військових ризиках тримати значні кошти на рахунках у банках у разі зниження ставок за вкладами та депозитами.

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А це загрожує банківській системі виходом величезної суми гривневих ресурсів на споживчий та валютний ринки, якщо банки не даватимуть ставок за такими вкладеннями громадян, що адекватні рівню ризиків. Прямо чи опосередковано, але всі ці ставки «зав'язані» на обліковій ставці Нацбанку, що робить його рішення цього разу особливо важливим для всього ресурсного та валютного ринків.

Мій прогноз: цього разу Нацбанк не робитиме різких рухів, щоб не порушити хитку рівновагу на валютному та фінансовому ринку. Якщо регулятор і наважиться знижувати облікову ставку, то не більше, ніж до 22−23% річних.

НБУ намагатиметься й надалі стимулювати банки на залучення ресурсів від населення на максимально можливі терміни, щоб зв'язати той гривневий навіс, який виник із минулого року, коли за рахунок емісії на ринок вийшло близько 400 млрд гривень.

Адже саме ці «гарячі» гроші, у поєднанні зі значним дефіцитом бюджету вже цього року, здатні серйозно розхитати тендітну рівновагу на готівковому валютному ринку, що потім неминуче позначиться і на міжбанку. Навіть за умови активних інтервенцій Нацбанку.

Тому цього разу рішення регулятора є дуже важливим для всіх фінансових аналітиків, із погляду подальших перспектив курсу гривні до кінця 2023 року, а також поведінки всього ресурсного міжбанківського ринку на цей період.

Додатково на поведінку валютного ринку вплинуть:

Час запуску повноцінної роботи нещодавно продовженого «зернового коридору». Поки що росія продовжує кидати «палиці в колеса» у цьому питанні, що знижує приплив валюти на міжбанк від аграріїв, які постачають свою продукцію на зовнішні ринки в рамках Зернової угоди.

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Швидкість та ефективність ліквідації наслідків екологічної катастрофи після підриву рашистами Каховської ГЕС, а також баланс споживання електроенергії Україною. Наразі значні фінансові ресурси уряду кинуто на мінімізацію наслідків затоплення територій України. Це не лише значні витрати у гривні, а й купівля імпортного обладнання за кордоном.

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Крім цього, останніми днями в Україні знову почалися перебої з електрикою, що змушує наших енергетиків покривати її брак за рахунок західних партнерів. У результаті, і перше, і друге призведе до зростання попиту на валюту на міжбанку, що закриватиметься, переважно, за рахунок інтервенцій Нацбанку по 36,9343 гривні за долар.

Це вплине на розмір ЗВР, хоча й не критично, оскільки західна допомога зараз надходить своєчасно та в повному обсязі. Це дозволило збільшити резерви до рекордних $37,3 млрд.

Динаміка міжнародних резервів

Обсяги залучених Мінфіном коштів на аукціоні 13 червня, де розміщуватимуться військові облігації на терміни 378 та 581 день, а також бенчмарк-ОВДП на 980 днів із обмеженням у 7 млрд гривень.

Мій прогноз щодо цього аукціону: Мінфін розмістить гривневих паперів на суму від 3,7 млрд до 6 млрд гривень із дохідністю від 18,4% до 19,75% річних.

Причому цього разу основний попит припаде на облігації терміном на 378 і 581 день під 18,4% і 19,50% річних відповідно, а ось бенчмарк-ОВДП матимуть менший попит.

Банки, які купували їх у свої портфелі для закриття нормативу резервування, вже виконали свої завдання. Тому останнім часом спостерігається спад інтересу з боку фінустанов до цього виду паперів. Цей спад пояснюється також деякими нюансами бухгалтерського обліку та переоцінки портфелів цінних паперів у балансах банків, що робить їх придбання не завжди найвигіднішим вкладенням для фінустанов.

Плюс дохідність депсертифікатів НБУ поки що становить 25% річних на терміни, що зіставні з термінами облігацій, що розміщуються Мінфіном, де дохідність, навіть з урахуванням відсутності оподаткування, є нижчою.

Крім того, під портфель цінних паперів банкам потрібно формувати резерви, чого немає при розміщенні у депсертифікати.

Все це на цьому етапі знижує інтерес банків до купівлі облігацій на користь розміщення коштів у депозитні сертифікати Нацбанку.

Виплати ж Мінфіном відсотків у гривні за 8 випусками облігацій 14 червня не стануть великою проблемою для ресурсного та валютного ринку, оскільки йдеться про порівняно невеликі суми. А під погашення облігацій у євро 15 червня на суму понад 142 млн євро Мінфін вже зарезервував необхідні кошти. Це, враховуючи валютні обмеження Нацбанку, також не спровокує перекосів на валютному ринку після того, як інвестори отримають свої гроші.

В результаті, цей тиждень буде досить складним на українському валютному ринку за євро за рахунок стрибків пари євро/долар на зовнішніх ринках, а за доларом особливих сюрпризів очікувати не варто.

Прогноз курсу долара та євро на 12−16 червня

Міжбанк:

Долар. Котирування безготівкового долара збережуться у межах вже звичного коридору 36,5686−36,9343 гривні. НБУ продовжить утримувати цей коридор, продаючи долар по 36,9343 гривні, і витратить на це «чистими» із ЗВР, за моїми розрахунками, близько $320−540 млн.

Євро. Коливання за парою євро/долар посиляться вже з понеділка. А пік стрибків курсу євро на нашому міжбанку припаде на 13−15 червня.

За моїми прогнозами, пара євро/долар цього тижня перебуватиме в коридорі 1,062−1,089 доларів за євро. Це спричинить суттєві коливання курсу євро і на українському міжбанку в межах від 38,83 до 40,22 гривень за євро.

Готівковий ринок:

На готівковому ринку за доларом спред у більшості банків та в обмінниках фінкомпаній складе від 20 до 30 копійок, а за євро — від 25−35 копійок до 1 гривні.

Незважаючи на зростання курсових ризиків за євро, цього тижня спред в 1 гривню виставлятимуть все ж таки лише «найжадібніші» мережі обмінників.

Більшість же віддасть перевагу роботі у форматі «з обороту» із середнім рівнем спреду, але почнуть досить часто змінювати свої цінники протягом дня, залежно від поведінки євро щодо долара на зовнішніх ринках.

Курс готівкового долара:

У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,60 до 37,55 грн.

В обмінниках фінкомпаній коридор цінників купівлі та продажу американської валюти перебуватиме у вужчих межах: від 36,80 до 37,45 грн.

Курс готівкового євро:

У банках котирування готівкового євро при купівлі/продажі перебуватимуть у межах коридору від 39,20 до 40,90 грн.

А в обмінниках фінкомпаній курс євро перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 39,55 до 40,65 грн.