Чому більшість банків не продається, а ліквідовується? Що відбувається з нашими кредитами та депозитами у банку, коли його визнають неплатоспроможним? Яка доля російських банків в Україні? Про ці та інші питання ми поговоримо з заступником директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів — Ольгою Білай.
Як ліквідуються і розпродаються банки. Доля російських банків після початку війни. Аукціон Prozorro (відео)
- Чому банк стає неплатоспроможним і хто в цьому винен
- Що відбувається з банком, коли він потрапляє до ФГВФО
- Чому банки не продаються, а ліквідовуються
- Чи можна купити банк за 1 гривню
- Чи є заявки від інвесторів на купівлю банків, які стають неплатоспроможними
- Як проходив процес ліквідації російських банків
- Чи може діючий акціонер врятувати банк після визнання його неплатоспроможним Від чого залежить виплата коштів юридичним особам
- Що таке активи банків
- Хто найбільші боржники банків
- Чи потрібно погашати кредит в банку, який визнано неплатоспроможним
- Про систему Prozorro. Нюанси аукціону
- Доля кредиту позичальника після перепродажу новому кредитору
- Чи купуються активи банків під час війни.
Джерело: Мінфін
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