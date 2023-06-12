Як ліквідуються і розпродаються банки. Доля російських банків після початку війни. Аукціон Prozorro (відео)

Чому більшість банків не продається, а ліквідовується? Що відбувається з нашими кредитами та депозитами у банку, коли його визнають неплатоспроможним? Яка доля російських банків в Україні? Про ці та інші питання ми поговоримо з заступником директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів — Ольгою Білай.