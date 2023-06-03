У міському застосунку «Київ Цифровий» з’явилася офлайн-мапа укриттів. Крім того, в оновленні додали можливість повідомляти про зачинене або недоступне укриття. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася офлайн-мапа укриттів
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Офлайн-мапа укриттів
Щоб користуватися мапою укриттів «поза мережею», користувачам необхідно один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.
«Мапа укриттів» знаходиться в розділі всіх сервісів.
У налаштуваннях у профілі в розділі «Мапи» користувачі можуть переглянути, який обсяг на пристрої займають мапи та видалити їх за потреби.
«Сервіс продовжать удосконалювати та доповнювати за відгуками користувачів», — йдеться в повідомленні.
Якщо укриття зачинено
Крім того, команда «Київ Цифрового» додала можливість повідомити місто про зачинені укриття. Якщо у вас не вийшло потрапити в укриття, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці «Поскаржитися на укриття». Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію.
Застосунок «Київ Цифровий»
Оновлену версію застосунку «Київ Цифровий» можна завантажити в App Store і Google Play за цим посиланням.
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