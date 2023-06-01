Команда Міністерства цифрової трансформації за підтримки Nokia запускає пілотний проєкт із модернізації інтернет-мереж в Україні. Про це повідомляє Мінцифри.
Мінцифри запускає пілотний проєкт із модернізації інтернет-мереж в Україні
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«У межах проєкту оновимо телеком-обладнання і забезпечимо перехід на енергонезалежні інтернет-мережі. Вони більш захищені та стійкі до обстрілів і знеструмлень. Це дозволить українцям бути на зв’язку навіть за критичних умов, а провайдерам не наражати працівників на небезпеку», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 20% території України були під окупацією, і вони потребують повного відновлення зруйнованої цифрової інфраструктури.
Перший етап
На першому етапі проєкту буде проведена оцінка та аналіз руйнувань. Далі — проєктування модернізованих мереж, будівництво та оновлення обладнання.
Для запуску пілотного проекту розглядається 6 населених пунктів у Херсонській, Харківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.
Перша область, у якій планується розгортати проєкт — Херсонська.
«Після пілотного запуску в кількох населених пунктах плануємо масштабувати ініціативу. Щоб український зв’язок був більш стійким та енергонезалежним», — додали в Мінцифри.
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