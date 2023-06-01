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1 червня 2023, 17:01 Читать на русском

Мінцифри запускає пілотний проєкт із модернізації інтернет-мереж в Україні

Команда Міністерства цифрової трансформації за підтримки Nokia запускає пілотний проєкт із модернізації інтернет-мереж в Україні. Про це повідомляє Мінцифри.

Команда Міністерства цифрової трансформації за підтримки Nokia запускає пілотний проєкт із модернізації інтернет-мереж в Україні.
Фото: pixabay.com

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«У межах проєкту оновимо телеком-обладнання і забезпечимо перехід на енергонезалежні інтернет-мережі. Вони більш захищені та стійкі до обстрілів і знеструмлень. Це дозволить українцям бути на зв’язку навіть за критичних умов, а провайдерам не наражати працівників на небезпеку», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 20% території України були під окупацією, і вони потребують повного відновлення зруйнованої цифрової інфраструктури.

Перший етап

На першому етапі проєкту буде проведена оцінка та аналіз руйнувань. Далі — проєктування модернізованих мереж, будівництво та оновлення обладнання.

Для запуску пілотного проекту розглядається 6 населених пунктів у Херсонській, Харківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Перша область, у якій планується розгортати проєкт — Херсонська.

«Після пілотного запуску в кількох населених пунктах плануємо масштабувати ініціативу. Щоб український зв’язок був більш стійким та енергонезалежним», — додали в Мінцифри.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+27
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
1 червня 2023, 17:28
#
Новый ручеёк с деньгами)))
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
1 червня 2023, 17:56
#
Интересно, а что, новую оптику изобрели? Чет пахнет попилом, как и в UA-IX в свое время.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
1 червня 2023, 18:16
#
Когда государство занимается интернетом, єто очень хорошо, теперь у каждой девяностолетней бабушки в любом самом захолустном селе будет оптоволокно с соцтарифом 50 грн, хотя дорого, 30. А сейчас сколько? 300, ух спекулянті.
+
0
Pay Mob
Pay Mob
1 червня 2023, 19:05
#
Продажа электронных денег 1 к 5ти (50$ BTC=250$ ЮMoney, Payeer, QIWI, Perfect Money, AdvCash, WebMoney, PayPal, Skrill, MoneyGram, Western Union) https://paymob.in.net/
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