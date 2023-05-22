Головне за понеділок: Сюрпризи від курсу, нова стратегія НБУ та закриття криптобіржі Hotbit

Фондовий ринок США продовжує зростати на чолі з акціями технологічних компаній. Цьому не змогли перешкодити невирішені питання з американським держборгом та високою інфляцією. S&P 500 за підсумками минулого тижня додав 1,6%, високотехнологічний Nasdaq — 3%, а індекс Dow Jones — 0,4%. Про підсумки минулого тижня, і головні події цього, розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Продаж цигарок в duty-free хочуть обмежити. В Раді з'явився законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9315 про внесення змін до Митного кодексу та інших законів для протидії незаконному обігу тютюнових виробів. Про це написав один з авторів проєкту закону Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

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