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22 травня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за понеділок: Сюрпризи від курсу, нова стратегія НБУ та закриття криптобіржі Hotbit

Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття, операції на платформі було зупинено о 7:00 22 травня. У своєму повідомленні команда біржі просить всіх користувачів вивести свої активи до 07:00 21 червня.

Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття

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Джерело: Мінфін
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