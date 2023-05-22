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22 травня 2023, 17:54 Читать на русском

Продаж цигарок в duty-free хочуть обмежити. В Раді з'явився законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9315 про внесення змін до Митного кодексу та інших законів для протидії незаконному обігу тютюнових виробів. Про це написав один з авторів проєкту закону Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9315 про внесення змін до Митного кодексу та інших законів для протидії незаконному обігу тютюнових виробів.
Фото: ukrinform.ua

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Обмеження продажу

«У відповідь на рекордний обіг нелегальних тютюнових виробів — реєструємо сьогодні законопроєкт, який має закрити схему «дьюті-фрі», — написав він.

У ньому пропонується заборонити на час дії воєнного стану поміщення і продаж в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) вироблених в Україні тютюнових виробів. А також заборонити на час воєнного стану продажу магазинами безмитної торгівлі більше 2 пачок на один чек.

Також документом пропонується провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів призначених для поміщення в дьюті фрі.

Раніше ТСК Верховної Ради встановила, що торік 15 магазинів безмитної торгівлі нібито продали 20 млн пачок сигарет. Насправді багато цигарок не доїжджають до магазинів дьюті-фрі, їх продають на сторону без сплати необхідних податків.

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🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
lohsuper
lohsuper
22 травня 2023, 18:06
#
Конечно зачем нам сигареты пусть люмпены курят электронки
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 травня 2023, 18:09
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Курить — здоровью вредить…
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0
SZlats
SZlats
22 травня 2023, 18:20
#
Ой когда эти ограничения не к чему не приведуть как с акцизами что Гетманцев еще придумает))))
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0
TAN72
TAN72
22 травня 2023, 18:31
#
Все скоро будет по сценарию мульта, Чипполино,
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