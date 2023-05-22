Продаж цигарок в duty-free хочуть обмежити. В Раді з'явився законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9315 про внесення змін до Митного кодексу та інших законів для протидії незаконному обігу тютюнових виробів. Про це написав один з авторів проєкту закону Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

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Обмеження продажу

«У відповідь на рекордний обіг нелегальних тютюнових виробів — реєструємо сьогодні законопроєкт, який має закрити схему «дьюті-фрі», — написав він.

У ньому пропонується заборонити на час дії воєнного стану поміщення і продаж в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) вироблених в Україні тютюнових виробів. А також заборонити на час воєнного стану продажу магазинами безмитної торгівлі більше 2 пачок на один чек.

Також документом пропонується провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів призначених для поміщення в дьюті фрі.

Раніше ТСК Верховної Ради встановила, що торік 15 магазинів безмитної торгівлі нібито продали 20 млн пачок сигарет. Насправді багато цигарок не доїжджають до магазинів дьюті-фрі, їх продають на сторону без сплати необхідних податків.

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