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21 травня 2023, 11:01 Читать на русском

Кількість атак російських хакерів на український бізнес значно зросла

Протягом березня-квітня 2023 року урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала майже подвійне зростання кібератак на українські комерційні організації порівняно із січнем-лютим. В результаті персональні дані багатьох українців були скомпрометовані, повідомляє Держспецзв'язку.

Протягом березня-квітня 2023 року урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала майже подвійне зростання кібератак на українські комерційні організації порівняно із січнем-лютим.

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Атаки хакерів

«Фішинг залишається улюбленою тактикою російських хакерів. Їхні фішингові кампанії добре сплановані й носять масовий характер. Цей вид атак загрожує не лише працівникам цільових організацій (держслужбовцям, працівникам підприємств критичної інфраструктури), а й кожному громадянину», — повідомляє Держспецзв'язку.

Так, у квітні зловмисники отримали доступ до чотирьох великих страхових компаній України. В результаті було викрадено та опубліковано персональні дані українців — контакти, адреси, місця роботи, автомобілі та інше. Ця інформація може бути використана для планування подальших операцій рф що загрожує нацбезпеці.

Читайте: Як українські хакери «кладуть» російські банки

«Держспецзв'язку ще раз наголошує: відповідно до законодавства, відповідальність за недотримання вимог щодо захисту даних українців несуть власники, розпорядники цих даних», — йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають бізнес негайно повідомляти про кіберінциденти у CERT-UA, щоб запобігти витоку даних та прискорити ліквідацію наслідків.

Водночас основними цілями російських хакерів залишаються урядові організації та місцеві органи влади.

Всього з початку року CERT-UA опрацювала понад 700 кіберінцидентів та кібератак: 151 з них відбулася у квітні.

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Джерело: Мінфін
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